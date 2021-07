Decolagem espacial de Richard Branson é adiada para hoje; veja ao vivo

A partida do bilionário Richard Branson ao espaço neste domingo, 11, foi adiada por pouco mais de uma hora devido ao mau tempo.

Branson partirá da base de sua empresa, a Virgin Galactic, no Novo México, nos Estados Unidos.

A decolagem estava inicialmente marcada para 10h no horário de Brasília (7h no horário local do Novo México), mas foi adiada para 11h30, ainda hoje.

Branson vai passar alguns minutos sem gravidade a bordo de uma espaçonave da Virgin Galactic, empresa que fundou há 17 anos. A companhia de voos espaciais faz parte do grupo Virgin, também fundado por Branson em 1970, que inclui voos comerciais de aviação, mídia e outros negócios.

Com a viagem de hoje, o britânico busca impulsionar a incipiente indústria do turismo espacial. O objetivo é convencer futuros clientes a também tentar a sorte na experiência, apesar dos riscos ainda inevitáveis.

A decolagem será transmitida ao vivo pela Virgin Galactic (assista abaixo)

Outro objetivo da decolagem de Branson hoje, dizem as más línguas, ultrapassar seu concorrente, o americano Jeff Bezos, fundador da Amazon e da empresa espacial Blue Origin.

Bezos também tem viagem marcada para o espaço nas próximas semanas. Ao antecipar sua partida, Branson deve arrebatar-lhe o título de primeiro bilionário a cruzar a fronteira espacial.

O fundador da Tesla e da SpaceX, outra empresa no ramo espacial, Elon Musk, esteve com Branson nesta manhã, segundo postagem do fundador da Virgin Galactic no LinkedIn.

Musk já havia anunciado no Twitter que assistiria à decolagem neste domingo. "Vou te ver lá para lhe desejar boa sorte", disse a Branson.

O voo, chamado de VSS Unity, deve transportar a primeira tripulação completa da empresa a mais de 80 quilômetros acima da Terra.

"Mal posso esperar", disse Branson ao programa norte-americano Today. "Naquele momento, teremos nos tornado astronautas. Vou me beliscar e me beliscar várias vezes."

Histórico espacial

Outros bilionários já estiveram no espaço na década de 2000, mas a bordo de foguetes russos.

Hoje, a viagem não começará com um foguete, mas com um enorme avião que transportará a espaçonave. Depois de decolar de uma pista tradicional, o avião, dirigido por dois pilotos, tomará altura por cerca de uma hora.

Presa à parte inferior do avião estará a espaçonave VSS Unity - uma cópia do modelo SpaceShipTwo - com dois outros pilotos e quatro passageiros a bordo: Richard Branson e três funcionários de sua empresa.

A uma altitude de cerca de 15 quilômetros, a nave - do tamanho de um jato particular - vai se soltar e acionar seu motor para uma subida supersônica a uma altura de mais de 80 quilômetros, o limite estabelecido nos Estados Unidos para a fronteira espacial.

Com o motor desligado, os passageiros poderão se soltar de seus assentos e flutuar por alguns minutos sem gravidade, admirando a curvatura da Terra de uma das 12 janelas da cabine.

Depois de atingir uma altitude máxima de cerca de 90 km, a espaçonave planará.