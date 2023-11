De moedor de café a streaming de jogos: um guia com 20 presentes techs para o fim de ano

O presente entregue a alguém diz muito sobre quem o comprou. É uma junção da preocupação no ato da escolha e do registro sobre as necessidades do presenteado. Se você gosta de tecnologia e quem você quer alegrar também, considere que não somente dispositivos eletrônicos caros carregam consigo bons designs e soluções. Um presente tech pode ser um moedor de café ou algo que ajude a iniciar uma rotina mais saudável. Na lista abaixo você entenderá melhor.

A reportagem da EXAME experimentou e testou as recomendações abaixo ao longo do ano de 2023, levando em conta o preço e função de cada produto. Incluímos também presentes que extrapolam o conceito tradicional de gadgets, abraçando assinaturas que enriquecem a vida cultural e prática dos presenteados, independentemente de serem aficionados por tecnologia ou simplesmente apreciadores de produtos de alta qualidade e funcionalidade.

Teclado mecânico Redragon K617 Fizz

Pequeno e leve para carregar na mochila, com luzes ou sem para se usar em qualquer ambiente. O teclado mecânico Redragon k617 Fizz é um opção versátil que pode cumprir uma jornada dupla e ir do trabalho para o lazer em casa. Com teclas nas cores cinzas e brancas, é possível escolher os switchs que traram a sonoridade mais discreta ou estridente. Custando na faixa de R$ 200, o preço e qualidade de construção são os grandes pontos fortes do produto. A bateria deixa a desejar se as sessões jogando forem muito extensas.

App Hevy

Trata-se de um equivalente do Strava para a musculação. Crie seus treinos ou copie o de outros usários da comunidade e registre sua evolução na academia. O recurso de sincronização com o Apple Watch torna muito mais fácil o dia a dia de quem está focado em ficar grande. Com assinatura custando US$2,99 mensalmente, ele também está incluso em planos do GymPass acima do Silve+.

Game Pass

A melhor e mais completa plataforma de streaming de jogos. Tenha acesso a lançamentos exclusivos do Xbox ou clássicos de gerações passadas e jogue do PC, console ou smartphone sempre que quiser. A assinatura anual no plano Ultimate parece a mais interessante para jogadores assiduos.

Headset Pulse 3D

Um headset completo para jogadores da plataforma Playstation com audio 3D e cancelamento de ruído. O conforto encontrado nesse dispositivo é o carro-chefe. A aste que vai na cabeça possui uma faixa de silicone macia e que impede a pressão que, em muitos dispositivos, chegam a causar dor de cabeça após algumas horas de gameplay.

Anker Life Q30

Audio hi-fi, preço acessível e bateria para dias de música. O Anker Live Q30 é uma aposta em fones sem fio que não deixa muitas dúvidas frente aos concorrentes da mesma faixa de preço. O aplicativo de equalização permite aos ouvidos mais exigentes se livrarem dos graves cheios comuns em dispositivos com cancelamento de ruído ativo.

Broca Mijia Brushless Smart

Talvez a mais bonita e tecnologica furadeira doméstica que você possa ter. Com painel led informativo, ela facilita e muito descobrir a direção da rotação da broca. Com torque de 30 Nm, ela dará conta de qualquer tarefa em casa.

Escova de dentes Mijia T302

Uma escova de dentes ultrassonica, mas sem nenhum tipo de aplicativo desnecessário. Seguindo os ciclos de escovação indicado no manual do produto, a rotina de higiene pode se tornar mais rápida. Sua cabeça de escova antibacteriana DuPont cuida das gengivas, reduzindo o crescimento bacteriano. Disponível em cores como roxo, azul e prata, este modelo tem um tempo de carregamento de aproximadamente 4 horas​​​​​​.

Calçadeira de sapatos Zomake

Um acessório simples, mas essencial para preservar a integridade dos sapatos. Facilita o ato de calçar, protegendo o calçado e auxiliando pessoas com mobilidade reduzida. Disponíveis em diferentes materiais, como acrílico, as de metal são duráveis e excelentes para se ter por perto.

Moedor de Café TIMEMORE C2

Um produto que pode mudar tudo na sua rotina matinal. O TIMEMORE C2 é um moedor de café manual que tira a hegemonia da japonesa Hario em produtos básicos para café coado. Com mós de aço inoxidável de 38mm e um sistema de clicks para ajuste preciso, é ideal para vários métodos de preparo de café. Sua estrutura em alumínio e capacidade de aproximadamente 25g fazem dele uma escolha durável e consistente.

Chaleira elétrica Electrolux EKP50

A chaleira elétrica Electrolux EKP50 da linha Expressionist Collection combina funcionalidade e design. Com capacidade de 1,7L e feita de aço escovado, ela possui ajuste de temperatura e desligamento automático. Destaca-se pelo programa OneCup Turbo, preparando uma xícara em menos de um minuto, ideal para o preparo rápido de café e chá​​​​.

App Liti

O aplicativo Liti é uma ferramenta tecnológica voltada para a saúde e perda de peso. Oferece orientação médica personalizada, planos alimentares baseados em ciência, e acompanhamento contínuo de sua saúde por uma equipe multidisciplinar. Com recursos como Liti Box para monitoramento de bioimpedância, acompanhamento da composição corporal, e até mesmo análise de fotos de refeições, ele conecta o usuário a uma comunidade focada em um estilo de vida saudável​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.

Tênis de corrida On Cloudstratus 3 Um tenis que as vezes se parece com um dispositivo tech. Oferece conforto e desempenho para corredores. Seu destaque é a tecnologia CloudTec® dupla, proporcionando conforto nas pernas e entressola com superespuma Helion™ para aterrissagens macias. O peso varia de 250g a 290g, dependendo do modelo, e apresenta uma sola de borracha para aderência e durabilidade. Além disso, a On é uma marca empenhada em sustentabilidade, e ganha ponto extra por esse quesito. Roteador Huawei Ax3 Pro O Huawei AX3 Pro é um roteador Wi-Fi 6 dual-band, com taxas de transferência de dados de até 2976 Mbit/s e suporte para a tecnologia Wi-Fi 6 Plus, alcançando velocidades de até 3000 Mbps. Equipado com uma porta Ethernet WAN e três portas LAN, possui 4 amplificadores de potência de alto desempenho, controle parental e uma antena anti-interferência​​​​​​​​. O app da Huawei AI Life torna a instalação em uma tarefa fácil e o mapa de distribuição de sinal encontrado no app ajuda a posicionar o dispositivo da melhor forma possível. Baldur's Gate 3 Para quem assina esse texto, Baldur's Gate 3 é materialização da arte em um jogo. Em termos técnicos, ele é um RPG isométrico baseado em turnos, ambientado no universo de Dungeons & Dragons. Mas também é a garantia de, ao menos, 100 horas de diversão. Com 12 classes disponíveis, o jogo permite a personalização de personagens e estratégias de combate, seguindo as regras da quinta edição de Dungeons & Dragons​​​.

Ventilador Arno VB55

O verão por ser bom, mas passar calor passa longe disso. Se ar-condicionado não for uma opção, a saída pode ser o Arno VB55. Sua característica mais inovadora é o sistema repelente para afastar mosquitos, tornando-o ideal para o verão brasileiro. Com 6 pás e diâmetro de 40 cm, ele oferece eficiência em suas 3 velocidades, alcançando até 1500 rpm. Sua potência é de 126 W, equilibrando bem o desempenho e o consumo de energia. O modelo desmontável e com grade giratória facilita a limpeza e o ajuste de direção do vento​​​​​​​​​​.

iPhone 15 Pro Max

O iPhone 15 Pro Max, apesar de ter um preço exorbitante no Brasil, é a garantia de um produto robusto e funcional para ser desfrutado ao longo dos anos. Com tela de 6,7 polegadas com alta resolução e quase sem borda, ela é muito bem aproveitada pela excelência fotográfica que vem com um novo modo de zoom de 5x e o inovador sensor-shift em mais de uma lente. Equipado com o processador Apple A17 Bionic, é uma escolha que deve durar e com aliviar o peso de se investir tanto em um smartphone.

Garrafa Squeeze Térmica Sigg Accent One

Esta garrafa térmica de 500 ml é feita em aço inoxidável 18/8 e uma opção para fugir da hegemonia Stanley no quesito manter líquidos resfriados ou aquecidos. Seu design prático a torna uma companheira ideal, seja no trabalho ou durante atividades ao ar livre​​.

Smart Band Amazfit 7

A Smart Band Amazfit 7 é uma pulseira inteligente com uma tela AMOLED sensível ao toque de 1.47". Leve e resistente à água até 5m, ela é adequada para uma variedade de exercícios, inclusive aquáticos. A bateria de longa duração, até 18 dias, e uma série de sensores, incluindo o de oxigênio no sangue, tornam este dispositivo um aliado na busca por um estilo de vida saudável e ativo​​​​​​.

Nintendo Switch OLED

O Nintendo Switch OLED oferece uma experiência de jogo divertida e vibrante e com sua tela OLED de alta resolução. Ideal para jogos em movimento ou em casa, ele combina a flexibilidade de um console portátil com a potência de um sistema doméstico. Sua vasta biblioteca de jogos, incluindo títulos exclusivos da Nintendo, faz dele uma escolha excelente para gamers de todas as idades.