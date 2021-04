Dados de 4,8 milhões de usuários do Descomplica vazam na internet

Os dados de 4,8 milhões de pessoas que são clientes da startup de educação Descomplica foram expostos na web. O vazamento aconteceu cerca de um mês após a empresa sofrer um ataque virtual e tornou públicas informações como endereços de e-mail e números parciais de cartões de crédito. A informação foi divulgada por meio da plataforma Have I Been Pwned, que avisa usuários a respeito do vazamento de dados pessoais.

De acordo com o Tecnoblog, essas informações foram distribuídas gratuitamente em um fórum on-line.

Nesta quarta-feira, a empresa divulgou uma nota em seu site, afirmando que senhas também foram vazadas, em formado criptografado (o que não deve afetar os usuários, já que seria necessário "decodificar" a informação para ter acesso à senha em si). "Sua senha não foi comprometida por este ataque cibernético", diz. Ainda assim, quem tiver dúvidas sobre o assunto pode entrar em contato com a empresa por e-mail.

A Descomplica também afirmou que está tomando todas as medidas necessárias para resolver o problema, "desde segurança até medidas criminais perante a DRCI (Delegacia de Repressão a Crimes de Informática)".

Em casos de vazamento de dados, a praxe é a troca de senhas de acesso do serviço em questão e em qualquer outro serviço online no qual a pessoa tenha utilizado a mesma senha que foi exposta. Quanto ao cartão de crédito, vale conferir a lista de transações à procura de compras que não foram feitas pelo usuário.