Cybertruck da Tesla poderá andar na água, afirma Elon Musk

O bilionário Elon Musk anunciou no Twitter que o Cybertruck, a prometida picape elétrica da Tesla, será à prova d’ água, podendo atravessar rios, lagos e até mares que não sejam muito agitados.

Para explicar melhor o nível de navegabilidade do carro, Musk exemplificou que o veículo deve ser capaz de atravessar o canal que separa a ilha South Padre da área de Boca China, no Texas, – trajeto de 370 metros.

A novidade deve agradar os entusiastas, mas não deve acalmar os ânimos dos compradores que esperam há mais de anos pela entrega do veículo.

A picape promete a utilidade de uma caminhonete, mas com um desempenho de um carro esportivo. O destaque no visual é o design retrofuturista, que justifica o prefixo Cyber no nome.