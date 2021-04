Crise dos chips atrasa entrega de roteadores em mais de um ano na Europa

A crise de fornecimento de chips e semicondutores está cada vez mais atrapalhando o negócio de diferentes empresas. Provedores de banda larga e internet na Europa já relatam atrasos de mais de um ano na entrega de roteadores, de acordo com informações da agência Bloomberg.

Alguns dos períodos de espera já chegam a 60 dias, o dobro do tempo de espera anterior, de acordo com fontes da agência.

Ficar sem roteadores é um problema porque prevê que as provedoras tragam novos assinantes e clientes, redução de vendas.

A cadeia de componentes elétricos está enfrentando problemas desde o início do ano passado, quando o início da pandemia prejudicou a logística e a cadeia na China, mas continuou no decorrer do ano com aumento da demanda por semicondutores em indústrias como a automobilística.

O déficit global de semicondutores é causado pela explosão da demanda por eletrônicos e veículos cada vez mais sofisticados, que processam grandes quantidades de dados. Enquanto isso, gargalos de fornecimento relacionados à pandemia agravaram o problema, o que levou fabricantes de chips a investirem bilhões de dólares em novas unidades para lidar com o aperto, mas a perspectiva deve piorar até que a situação seja aliviada.

A Zyxel, uma fabricante de roteadores baseada em Taiwan e é uma das principais fornecedoras para países como Noruega e Reino Unido, afirmou à Bloomberg que, desde janeiro, tem pedido aos seus clientes que façam pedidos com um ano de antecedência.

Nenhuma provedora de internet ficou sem roteadores ainda, mas a cadeia de suprimentos está comprometida pelos próximos 6 meses, então é possível que isso aconteça.