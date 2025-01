Criador do LinkedIn faz parceria para criar startup de pesquisa de doenças com IA

Reid Hoffman, cofundador do LinkedIn, e Siddhartha Mukherjee, renomado pesquisador de câncer, uniram forças para lançar a startup Manas AI, focada no desenvolvimento de medicamentos utilizando inteligência artificial. A empresa foi revelada pelo The Wall Street Journal e terá um financiamento inicial de US$ 24,6 milhões, aproximadamente R$ 145,7 milhões.

Foco inicial em câncer de mama e próstata

Segundo Mukherjee, o nome "Manas" significa “mente” em sânscrito. A empresa terá como prioridade inicial os cânceres de mama e próstata, com planos para expandir sua atuação para outras doenças no futuro. A estratégia da Manas AI inclui a criação e comercialização de medicamentos próprios.

Entre os investidores estão a General Catalyst e a Greylock, firmas de capital de risco, sendo que esta última já contou com Hoffman como sócio. Além disso, o empresário está no conselho da Microsoft, cuja infraestrutura de data centers suportará as operações tecnológicas da Manas.

Mukherjee destacou que o potencial da IA para acelerar a descoberta de novos medicamentos foi o que motivou sua participação no projeto. “A IA era um mecanismo para ampliar — vastamente — o trabalho que fazíamos em qualquer laboratório, e em diferentes doenças”, afirmou.

O mercado de IA na medicina

Com o avanço da inteligência artificial, o uso da tecnologia para a pesquisa e desenvolvimento de medicamentos tem crescido no Vale do Silício. Em 2024, as empresas do setor levantaram US$ 3,34 bilhões (R$ 19,7 bilhões) em financiamentos, segundo a PitchBook, um aumento quase cinco vezes superior ao registrado em 2023.

Embora nenhuma droga tenha sido aprovada até agora, há avanços significativos em etapas importantes do processo. Um exemplo é o AlphaFold, uma IA desenvolvida pela Isomorphic Labs, subsidiária da Alphabet, que define estruturas proteicas com precisão — um marco essencial para a criação de novos medicamentos.