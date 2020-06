“Crescemos 200% de 2019 para 2020”, diz diretora de conteúdo do Globoplay

O entretenimento digital precisou se renovar com a crise do coronavírus. Com mais pessoas em casa, em alguns países plataformas como a Netflix reduziram a qualidade de seus vídeos para suportar a quantidade enorme de usuários online simultaneamente. Mas e no Brasil? O que nossas empresas do ramo têm feito?

No exame.talks desta terça-feira, o diretor de TV e áudio da Samsung Brasil, Erico Traldi, a diretora de conteúdo do Globoplay, Ana Carolina Lima, e o sócio-líder de mídia e esportes da KPMG no Brasil, Francisco Clemente, debateram sobre a nova fase do entretenimento digital, junto a Lucas Agrela, editor-assistente de Tecnologia e Ciência. “Não diria que vivemos uma guerra de streaming, tem essa possibilidade hoje, vamos ver como o mercado se comportará depois desse período, mas é saudável para o mercado. No caso do Globoplay, tivemos um aumento de crescimento grande, o dobro do consumo em relação à 2019, 200% de crescimento”, diz Lima, da Globoplay.

Para Traldi, tudo no mundo do entretenimento está interligado — desde a gravação das séries em Ultra HD até o consumo dos conteúdos dentro das smart TVs da Samsung. “O consumidor está consumindo demais TV neste momento”, disse. Lima concorda e diz que as pessoas “estão usando mais as televisões de modo geral”.

Clemente, da KPMG, também não enxerga uma guerra no streaming. “Quando a gente fala de streaming e visualização, temos a questão da multitela, então como dividir isso e como é o perfil do consumidor para cada momento da sua vida. Fizemos uma pesquisa em que dividimos dois tipos de consumidor, os jovens adultos, até 24 anos, e os adultos, acima de 25 anos.

O perfil de streaming deles, pelo menos 60% tem dois serviços de streaming sendo utilizados”, explica. Segundo a KPMG, os mais velhos assistem três vezes menos produções nas plataformas pelos smartphones do que os mais jovens e seguem preferindo as televisões. A pesquisa feita pela consultoria também mostra que as pessoas estão mais interessadas em conteúdos nesse momento — o que pode indicar uma boa hora para investir.

Apesar disso, é importante renovar os conteúdos para se manter relevante e atrair novos clientes. Para a Globoplay, um truque na manga são as produções 100% nacionais. “A gente sabe que tem produções incríveis em todas as plataformas, mas trazer esse regionalismo, coisas que só a gente pode falar, é extremamente importante para nós”, garante.

Para lidar com a quarentena, o Globoplay abriu todos os conteúdos para que, segundo Lima, “quem estiver em casa possa aproveitar essas produções”. Apesar do Big Brother Brasil 2020, que bateu recordes na audiência, a base de assinantes do aplicativo se manteve. Mas Lima espera que em um futuro pós-coronavírus, as coisas devem mudar. “Não estou prevendo o futuro, mas o fato é que o streaming já espera que exista uma mudança aí”, diz. “O streaming é o dia a dia. Precisamos estar ali entregando um conteúdo de qualidade o tempo inteiro.”

A Samsung também teve de se adaptar. Com mais gente em casa, mais televisões se tornaram necessárias — o que aqueceu, segundo Traldi, o mercado de TVs. “O mercado de TVs no primeiro trimestre deste ano cresceu 4% em quantidade, mas, se comparando com outros mercados do mundo que passaram pela pandemia antes do Brasil, nosso mercado está muito forte. O consumidor não está conseguindo viajar, não consegue gastar dinheiro de outra maneira, e a casa se tornou o principal foco neste momento”, afirmou. A migração para o online aconteceu de forma “natural” para Traldi. “Essa tendência vem recuando aos poucos com a reabertura das lojas”, disse.

Clemente entende que o entretenimento é importante em momentos complicados para trazer “diversão” às pessoas. “A gente vai ver por um bom tempo o digital nesse setor. Quem está jogando esse jogo vai aumentar sua base de clientes e deve buscar ser relevante no volume”, explica. Sobre uma retomada, Clemente aposta que as lives continuarão sendo feitas. A única coisa é que, em vez da solidão da quarentena, as pessoas poderão se juntar aos amigos para assistir em uma nova TV 4K os shows no YouTube.