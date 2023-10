Corra pelo som: em Forza, do Xbox, nova tecnologia permite que cegos possam jogar com precisão

O conceito básico de Forza Motorsport, a principal franquia de simulador de corridas do Xbox, é bastante simples: escolha um entre os 500 carros disponíveis, acelere ao limite e enfrente as intempéries de pistas sinuosas. Mas essa tarefa pode não ser tão simples quando você não enxerga o caminho. Foi pensando em ampliar a acessibilidade do game para pessoas com baixa ou nenhuma visão que a desenvolvedora do game Turn10 implementou o Blind Driving Assists, ou Assistência de Direção para Cegos, em tradução direta. Uma nova tecnologia que traz uma série de recursos de acessibilidade do simulador e permite a experiência de correr através do som.

O Blind Driving Assistant (BDA) é, em sua essência, um narrador de tela. Mas não é tão simples quanto um guia no ouvido: ao invés de falar instruções diretas para o usuário – “vá para a direita” ou “dê meia-volta” –, o BDA oferece informações da direção do carro na pista. Assim, o desafio permanece intacto para os gamers, que podem desenvolver sua própria estratégia de corrida.

Todos os recursos são opcionais e podem ser personalizados de acordo com a preferência de cada usuário. O formato funciona em todas as opções de jogo disponíveis, desde as corridas single player até as competições online, e é compatível desde o joystick convencional ou a combinação mouse e teclado até volantes e o controle adaptável do Xbox.

“Basicamente o que oferecemos é uma maneira audível de navegar todos os menus e cenas”, resume a americana Neha Chintala, uma das desenvolvedoras responsáveis pelo projeto, em entrevista à EXAME. “Você recebe informações sobre onde seu carro está na corrida, o quão rápido você está indo, em qual direção você está indo. Queríamos dar consciência do trajeto ao invés de só falar ‘aperte o gás, agora freie’”.

Para desenvolver o BDA para o Forza Motorsport, a Turn10 conversou com jogadores cegos, parcialmente cegos ou com outras deficiências físicas. Eles falaram com ex-militares com problema de mobilidade nas mãos, por exemplo, e usufruíram de seus relatos para desenvolver os recursos de assistência. Principalmente, a Turn10 contou com a ajuda de Brandon Cole, consultor de acessibilidade, para testar o BDA.

Porém, a equipe da Turn10 assume que há uma curva de aprendizado para usar o BDA e alguns usuários podem ter dificuldades no início ou até estranhar os recursos. “Cada jogador tem uma ampla variedade de experiências. Alguns podem ser totalmente cegos, ou ficaram cegos mais tarde na vida e já dirigiram carros antes. É normal estranhar como os carros funcionam no jogo ou como o equilíbrio do peso muda”, explica a desenvolvedora americana Katrin Hilman.

Acessibilidade ao centro

Na Microsoft, em diversos produtos e softwares, a acessibilidade é vista como conceito básico de criação. A empresa defende que tornar acessível um aplicativo, por exemplo, não atende somente às pessoas com deficiência (PCD), mas qualquer pessoa em qualquer situação ou momento da vida.

Em entrevista à EXAME, o diretor de trabalho moderno e segurança da Microsoft Brasil, Ricardo Wagner, relembrou a investida da empresa em um controle para videogame acessível em 2019, o Xbox Adaptive Controller. Fruto de um evento hackathon, o controle se tornou o principal produto para PCDs jogarem e inspirou marcas como a Logitech em novos hardwares acessíveis.

"Se você se concentra na acessibilidade, muitas vezes você cria um produto que é melhor para todos. Um exemplo é a embalagem do controle, que abre ao puxar uma pequena fita e se tornou o padrão para todas as caixas de eletrônicos da Microsoft", conta Wagner.

Algumas dessas inovações são discretas, como uma caixa que se abre facilmente; outras podem ser barulhentas como o motor de um carro, mas que permitem até mesmo jogar com os ouvidos.

Como encontrar jogos com recursos de acessibilidade

É possível encontrar o Forza Motorsport e outros jogos com recursos de acessibilidade pelo canal ‘Acessibilidade em jogos’, na Xbox Store.