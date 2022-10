Copa do Mundo 2022: saiba como escolher a TV ideal para assistir aos jogos

A 50PUG7406/78, da Philips, chama atenção principalmente pelo design e por suas bordas finas. Com 50 polegadas, a TV smart é compatível com os principais formatos HDR, como HDR 10 e HLG, e promete reproduzir sombras profundas e cores vívidas. O sistema operacional do modelo é o Android TV e a opção já vem com aplicativos como Netflix, Amazon Prime Video e Disney+ instalados de fábrica.

Prós: bom custo-benefício

Contras: segundo relatos, o modelo reproduz cores predominantemente escuras

2. TCL C715

O modelo C715, da TCL, tem 55 polegadas e vem equipado com tecnologia de tela QLED, que promete reproduzir imagens com mais detalhes, maior suavidade e cores vívidas. Ela também é compatível com formatos HDR, incluindo HDR10+, que otimiza cores, contrastes e brilho.

Prós: bom custo-benefício por se tratar de uma TV com tecnologia de tela QLED

Contras: segundo relatos, o modelo pode apresentar travamentos durante o uso

3. LG ‎55UN731C

A 55UN731C, da LG, tem 55 polegadas e é compatível com os principais formatos de HDR, incluindo o HDR10 e HLG, que aprimoram os contrastes das imagens e podem reproduzir cores mais nítidas. De acordo com a fabricante, o modelo também não possui atrasos de imagem, sendo uma boa opção para jogos. Ela também conta com um recurso chamado Sports Alert, que envia alertas e oferece informações sobre o time antes, durante e após as partidas.

Prós: recurso Sports Alert que envia alertas antes dos jogos

Contras: usuários relatam problemas com dead pixels poucos meses após o uso

4. Samsung AU7700 - a partir de R$ 3.797

O modelo AU7700, da Samsung, tem 60 polegadas e bordas mais finas, que dão a sensação de uma tela sem limites. A TV é equipada com processador Crystal 4K, que transforma a resolução dos conteúdos assistidos para deixá-las com qualidade próxima à 4K. Ela é compatível com aprimoramentos de imagem HDR, HDR10 HLG, e traz Bixby integrada, além da compatibilidade com Alexa e Google Assistente. .

Prós: sistema de processamento que deixa todo o conteúdo de vídeo com qualidade próxima ao 4K

Contras: consumidores criticam a qualidade do som do modelo

5. LG OLED65C1 - a partir de R$ 8.098

O modelo OLED de 65 polegadas da LG é equipado com uma tecnologia de pixels que se iluminam e reproduzem pretos puros, brancos brilhantes e cores com 100% de fidelidade. Além disso, por conta do sistema, a TV dispensa os painéis de fundo e, por isso, tem a tela mais fina. Ela também pode ser instalada na parede para fazer parte da decoração e servir como obra de arte, já que exibe pinturas com a tela parada. A TV tem sistema operacional webOS e traz chip alpha9 GEN4 AI 4K. Ela é compatível com Alexa e Google Assistent.

Prós: qualidade de som surround e ajuste automático de calibração da imagem

Contras: preço elevado