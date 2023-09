Contra o home office, TikTok inicia rastreamento de funcionários para garantir volta aos escritórios

Para garantir que os funcionários retornem aos escritórios, o TikTok passou a rastrear a localização dos trabalhadores. O monitoramento é feito por um software interno chamado MyRTO, segundo revelou o The New York Times. A sigla, em inglês, quer dizer "return to office" ("retorno ao escritório", em português).

O objetivo do sistema é garantir que as regras de trabalho presencial estão sendo cumpridas. O software acompanha de onde está sendo feita a marcação de ponto dos funcionários e pede que eles expliquem eventuais faltas no comparecimento à empresa. Um painel com as informações fica à disposição do colaborador, bem como dos supervisores diretos e da área de recursos humanos.

Segundo o NYT, os trabalhadores foram avisados na semana passada que o novo software de rastreamento começaria a funcionar. A empresa alega que o sistema foi projetado para “fornecer maior clareza e contexto aos funcionários e líderes em relação às suas expectativas de retorno ao escritório e horários, e ajudar a promover comunicações mais transparentes”.

Desde outubro do ano passado, o TikTok tem implementado uma política rigorosa de retorno ao trabalho presencial para os 7 mil funcionários que têm nos Estados Unidos. No início deste ano, chegou a ameaçar demitir aqueles cujo endereço residencial não correspondesse à localização do escritório em que deveriam trabalhar.

Para os trabalhadores locados nos EUA, a plataforma exige ao menos três dias de trabalho presencial. Algumas equipes precisam ir todos os dias. A política de fim do home office vem sendo adotada por grandes empresas de tecnologia, incluindo Apple, Google, Amazon e Meta.