Contra 'andrógenos' e 'afeminados', China faz pedido à empresas de jogos

É pejorativo em todos os sentidos, mas documentos oficiais do governo da China, encaminhados para as gigantes do games Tencent e NetEase, na semana passada, pedem que as empresas evitem desenvolver jogos com homens "afeminados" ou "andrógenos".

A medida, que primeiramente focou em programas de televisão da China, se estendeu para a indústria dos jogos. A conversa com a Tencent e a NetEase possuiu como objetivo remover o que autoridades chinesas consideram como "estética anormal" dos jogos.

As duas gigantes possuem no portifólio títulos como League of Legends, Valorant, Legends of Runeterra e Clash of Clans.

Agora, cabe as desenvolvedoras atualizarem os design de personagens que não se encaixem nas qualidades masculinas definidas pelo partido comunista. Além disso, o pedido também inclui a exclusão de conteúdo obsceno e violento, e aquelas tendências prejudiciais à saúde, como adoração ao dinheiro.

Entretanto, não é a primeira vez que as empresas passam por questionamentos do governo da China, que interfere cada vez mais na indústria dos jogos. No fim de agosto, o país passou a limitar o tempo de jovens menores de idade na frente de um videogame.

Com a lei, eles não podem passar mais de três horas de jogo por semana, além de só poder jogar em dias específicos e com limitação de uma hora para cada.

