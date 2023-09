Contabilidade com inteligência artificial: a nova aposta da Razonet

A jornada de abrir e gerenciar uma pequena empresa no Brasil está cada vez mais fácil. Muitas pessoas, no entanto, desistem do sonho de se tornarem empreendedoras — ou de formalizarem o próprio negócio — pelo receio de lidar com a complexa burocracia contábil. No entanto, uma transformação significativa está ocorrendo nos bastidores. Primeira contabilidade digital do Brasil, a Razonet está revolucionando a maneira como os empreendedores lidam com tributos, leis trabalhistas e finanças em geral.

Focada em micro e pequenos empreendedores e empresas adeptas do Simples Nacional, cujo faturamento máximo é de R$ 4,8 milhões por ano, a startup tem a missão de dar fim aos obstáculos e aos custos elevados associados à contabilidade tradicional. Até um passado não muito distante, os empreendedores se viam obrigados a contratar serviços contábeis realizados de forma analógica. Em troca, recebiam informações estáticas, demoradas, imprecisas e continuavam cheios de dúvidas a respeito, por exemplo, de suas obrigações tributárias.

Abertura de empresa e contabilidade digital Com a Razonet é possível economizar até 50% em contabilidade ao ano e isso porque a startup aposta boa parte das fichas em tecnologia — recentemente, passou a fazer uso da inteligência artificial generativa.

A empresa foi fundada por dois profissionais com mais de 30 anos de experiência nesse universo, Valdenir Menegat e Odivan Cargnin. Menegat é sócio e fundador de um grande escritório de contabilidade tradicional, enquanto Cargnin é CFO (Chief Financial Officer) da Irani Papel e Embalagem S.A., empresa listada na B3.

“Os empreendedores devem se preocupar em aumentar as vendas e fazer o negócio crescer. Não precisam perder tempo estudando a legislação trabalhista ou burocracias contábeis, pois a Razonet se encarrega disso tudo”, diz Cargnin. “E nossos clientes se beneficiam de todos os avanços tecnológicos, que sempre incorporamos nas nossas soluções”.

A Razonet permite que empreendedores abram empresas em qualquer parte do país e emitam notas fiscais sem encargos adicionais. A empresa oferece suporte abrangente, tornando a jornada empreendedora mais simples e ágil. Dispõe de um aplicativo móvel e com versão web para desktop para proporcionar uma experiência contábil dinâmica e assertiva.

O app apresenta informações contábeis em tempo real ao alcance dos empresários, permitindo o acompanhamento do faturamento, despesas, cadastro de funcionários, suas férias, horas extras, emissão de notas fiscais e muito mais. Além disso, oferece atualizações legislativas e vídeos instrutivos — tudo para tornar a contabilidade e o empreendedorismo mais acessíveis.

Embora a Razonet opere em um ambiente digital, o atendimento personalizado tem espaço garantido. A empresa disponibiliza profissionais através de canais exclusivos, como WhatsApp, garantindo um relacionamento próximo com os usuários. “A grande maioria dos clientes já reconhece as vantagens dos serviços digitais e a autonomia que eles conquistam por conta disso”, observa Cargnin.

Para direcionar o potencial da inteligência artificial generativa aos clientes, a Razonet se aliou à OpenAI, desenvolvedora do badalado ChatGPT. Desde o início de 2023, o aplicativo da empresa de contabilidade digital oferece uma ferramenta similar, que permite que os empreendedores tirem uma infinidade de dúvidas e busquem informações de sua empresa de forma instantânea. Você pode perguntar à ferramenta, por exemplo, quais são os funcionários que estão com férias prestes a vencer, como funcionam as horas extras ou tirar dúvidas sobre a previdência.

“A inteligência artificial oferece uma série de benefícios que podem ajudar as empresas a crescer e se tornar mais competitivas, simplificando a rotina contábil e tornando o empreendedorismo mais acessível do que nunca”, acrescenta Cargnin.

Chief technology officer (CTO) da Razonet, Fabiano Rodrigo Gomes esclarece que a empresa tem controle sobre todas as informações utilizadas pela inteligência artificial. “Nós só usamos o algoritmo de processamento do ChatGPT e não a base de dados dele”, explica. “Fazemos uma curadoria dos dados pertinentes aos nossos usuários, para garantir que toda pesquisa que eles façam tragam resultados pertinentes, confiáveis com segurança e privacidade dos dados”.

A rápida aceitação da Razonet no mercado é evidente. Fundada em 2019, ela já tem mais de 3 mil clientes, em todos os estados do Brasil. No ano passado, foi eleita a "Startup Mais Inovadora da Região Sul", o que atesta sua contribuição para simplificar a vida dos pequenos empreendedores no Brasil e tornar a contabilidade mais acessível, eficiente e personalizada do que nunca.