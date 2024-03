Conheça o Super Sobrinho, o próximo professor de tecnologia da sua avó

Existe algo intrínseco à evolução da tecnologia: a dificuldade em se adaptar à usá-la. E não é novidade que os idosos são o grupo que mais encontra desafios na hora de testar os gadgets que rodeiam nosso dia a dia. Já até virou rotineiro nas famílias designar alguém para ensinar os avós a fazer um pagamento no banco digital ou enviar um áudio no WhatsApp, o que pode muitas vezes resultar em frustração e até brigas.

É para isso que existem personalidades como a de Diogo Lopes que, há mais de 10 anos, ensina idosos a usarem tecnologia pelo YouTube, lives e aulas presenciais. O Super Sobrinho, como é conhecido, se divide entre 73 alunos e o gerenciamento da empresa Super Sobrinho – desde 2015, ele aluga um espaço no bairro do Flamengo e já tem funcionários para resolver o financeiro e o marketing digital.

"Buscamos conhecer os alunos e personalizamos o conteúdo de acordo com a dúvida", disse Lopes, de 33 anos, que acredita que um dos pilares do Super Sobrinho é a fidelização. Caso o aluno não saiba por onde começar, o professor ajuda a entender os desafios particulares daquele idoso. “Não ficamos vendendo o curso porque, quando o aluno entra, ele não quer sair mais”, conta o professor de informática. “Temos uma demanda de entrada pequena, mas quem vem acaba ficando muito tempo com a gente”.

Início de tudo

Segundo o fundador, ele dava aulas para idosos em uma escola nacional e tinha acabado de concluir a primeira turma quando Lisarb, um dos alunos, pediu para ter encontros individuais com Lopes. A agenda foi lotando e, eventualmente, o Super Sobrinho teve de sair da escola e abrir o próprio espaço de ensino.

Hoje, além de Lisarb, são mais de 70 alunos que preenchem a agenda de Lopes de segunda a sábado, das 07h30 às 22h. Muitos estão com ele há mais de 5 anos e, para acompanhar a demanda, a escola passou a ter outros professores.

Apesar do crescimento nas redes sociais – são quase 500 vídeos e 100.000 visualizações somente no YouTube –, Lopes afirma que o foco não está apenas no ambiente digital. “Meu forte sempre será a aula presencial, já as aulas online estamos desenvolvendo aos poucos”, disse. O plano para 2024, inclusive, é justamente esse: focar no crescimento das redes e ter mais turmas no virtual.