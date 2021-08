Conheça a Creators, uma startup cearense de influenciadores regionais

À primeira vista, o modelo de negócio de marketing de influenciadores digitais da Creators Brasil pode parecer comum, ainda mais considerando o pujante mercado de produtores de conteúdo nas redes sociais.

Mas há um diferencial: os influenciadores no guarda-chuva da empresa são somente das regiões Nordeste e Norte. Neste caso, para as marcas que 'olham' do sudeste e sul, o slogan "influência com sotaque" da startup está justificado.

A Creators, por diferencial, possui uma plataforma online de gestão que serve para as marcas encontrarem os perfis mais adequados para distribuir as campanhas. Além de ser possível monitorar o desempenho e outras métricas dos conteúdos que compraram.

Também há uma parte dedicada aos influenciadores, que entre outras coisas, encontram ali meios de se vender para marcas que dificilmente conseguiriam acessá-los sem um intermediário.

A Creators também oferece treinamento e conteúdos para que o criador possa ser apresentado de maneira, digamos, 'mais profissional', aperfeiçoando sua identidade e autoridade nas redes.

“Hoje é indispensável trabalhar os diferentes sotaques e comportamentos para que uma campanha cumpra seus objetivos. Fazer um anúncio de forma nacional já não cumpre todo o potencial de retorno que o investimento de marketing poderia ter. Por isso, é preciso geolocalizar com influenciadores locais que vão diversificar o engajamento do público", afirma Vinicius Machado, fundador da Creators, que é um spin-off da InVoga, de conteúdo e eventos (com site e mídias sociais totalizado mais de 841 mil seguidores) e uma agência de publicidade com mais de 13 anos de atuação.

Em dois anos de existência, a startup já realizou campanhas para Coca-Cola, 99, Uber, Rappi, Riachuelo e O Boticário. Já em seu primeiro ano de atuação teve um faturamento de 6 milhões de reais. Seu catálogo possui mais de 5.000 influenciadores, dos quais 1.100 já participaram de campanhas gerenciadas pela Creators, espalhados por 42 municípios das regiões Norte e Nordeste.

