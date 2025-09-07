Conheça 6 cidades fora de São Paulo que estão liderando a inovação no Brasil

O Brasil desempenha um papel estratégico no ecossistema global de inovação, ocupando a 27ª posição entre mais de 100 países analisados no Startup Ecosystem Index 2025, publicado pela StartupBlink.

Esse protagonismo é ainda mais relevante na América Latina, onde o país é líder regional. São Paulo, sua maior cidade, é um dos principais hubs do hemisfério sul e ocupa a 23ª posição entre as mais inovadoras do mundo. No entanto, outros dos 5.570 municípios brasileiros também têm se destacado como polos de inovação.

Cidades polos de inovação no Brasil

Na região Sul, as três capitais são reconhecidas como polos de inovação. Florianópolis, capital de Santa Catarina, é chamada de "Vale das Startups" do Brasil, destacando-se pelo forte ecossistema de tecnologia, impulsionado por incubadoras e aceleradoras de negócios. A qualidade de vida e o ambiente natural atraem talentos e investidores, criando um ambiente dinâmico para startups.

A paranaense Curitiba, maior cidade da região, é referência em inovação urbana e sustentabilidade. Suas políticas públicas incentivam negócios tecnológicos e a economia verde, além de contar com um transporte público eficiente, o que torna a cidade um ambiente atrativo para empreendedores inovadores.

Porto Alegre, por sua vez, capital do Rio Grande do Sul, tem destaque pelo crescimento nos setores de serviços e tecnologia. Com políticas de incentivo à inovação e um mercado de trabalho qualificado, a cidade atrai empresas e investidores interessados em expandir suas operações.

No Sudeste, Rio de Janeiro e Belo Horizonte também são destaques regionais e nacionais. A capital fluminense mantém relevância no cenário de inovação com polos tecnológicos em áreas como saúde e energia, além de diversos projetos que buscam incrementar o ecossistema local.

Enquanto isso, a capital de Minas Gerais tem grande potencial para investimentos em tecnologia, apoiada por universidades e centros de pesquisa que impulsionam a inovação. Seu setor de serviços forte e o ambiente favorável para empreendedores tornam a cidade uma opção promissora para negócios tecnológicos.

Além delas, a pernambucana Recife é referência para além do Nordeste com o Porto Digital, um dos maiores parques tecnológicos do Brasil. Assim, a cidade se consolidou como um hub de inovação fundamental, gerando empregos e apoiando startups que buscam expandir na região.

Recentemente, inclusive, o Nordeste passou a região Sul como a segunda maior em número de startups (a primeira segue sendo o Sudeste), com um crescimento impressionante de quase 3.500% em menos de dez anos. Recife sozinha abriga quase 500 dessas empresas inovadoras.