Computador conectado ao cérebro: as novidades da Neuralink, de Elon Musk

Muita gente aposta que uma das próximas barreiras a ser vencida pelo uso de computadores será uma conexão direta com o cérebro e a mente. Um deles é o bilionário Elon Musk, que afirmou que uma de suas empresas, a neurotech Neuralink, irá apresentar avanços nesta área nesta sexta-feira, 28.

A Neuralink é uma empresa que quer construir uma Interface Cérebro-Máquina (BMI, na sigla em inglês), para permitir que computadores e smartphones possam ser controlados diretamente pelo cérebro. Mais especificamente, a empresa planeja desenvolver tecnologia maleável que possa ser implantada no cérebro dos usuários sem a necessidade de procedimentos invasivos. A ideia é ser parecido com uma cirurgia ocular, por exemplo.

Segundo Musk, nesta sexta-feira, a empresa irá trazer novidades nesse projeto, o que inclui o anúncio de um robô desenhado para ligar a tecnologia da empresa ao cérebro, além de uma demonstração dos neurônios funcionando em tempo real. O evento será transmitido no site da empresa a partir das 19h, no horário de Brasília.

A iniciativa é ambiciosa, talvez ainda mais que as outras apostas de Musk, como a Tesla e a SpaceX, mas não é exclusiva do bilionário, conhecido por algumas excentricidades. No final de 2019, Mark Zuckerberg também decidiu colocar o Facebook nessa área, com um investimento de 1 bilhão de dólares na startup CTRL-Labs, que também desenvolve interfaces para conectar computadores ao cérebro.

Interações facilitadas com computadores podem ser revolucionárias na tecnologia, a exemplo do mouse ou da tela touchscreen. A ver se Musk e a Neuralink dão um passo na direção de tirar o controle de nossas mãos e colocá-lo em nossas mentes.