Comprar imóvel via internet? Tecnologia moderniza o mercado imobiliário

O mercado imobiliário não era o mais conhecido por inovação tecnológica, pelo menos até 2020. Com a pandemia, o setor tornou-se mais digital para continuar a vender imóveis via internet. Com isso, empresas de grande porte e startups adotaram a tecnologia como aliada, pavimentando um futuro híbrido no qual presencial e digital irão coexistir de forma sem precedentes para o setor. Para o episódio de hoje do EXAME Tech, nossos convidados são Ariel Frankel, CEO da Vitacon, Bruno Gama, CEO da Credihome, e Felipe dos Santos, CEO da Play2Sell.

Para uma empresa como a Vitacon, que já vendida pela internet há anos, a migração para o digital foi menos traumática e o resultado se refletiu nos números. “Conseguimos colocar no mercado 1,35 bilhão de novas mercadorias e vendemos 930 milhões de reais.para isso, usamos muito o atendimento multicanais”, diz Frankel.

O crédito imobiliário também precisou ir para a internet e ser mais simples para empresas do ramo e, claro, para o consumidor. “2020 foi um ano revolucionário no Brasil. Temos um crédito imobiliário 100% digital na empresa hoje, graças ao progresso que tivemos nos últimos 18 meses”, diz Gama, da Credihome.

Devido a esse movimento, a Play2Sell, que treina vendedores com gamificação para atendimento online, viveu uma fase positiva ao ajudar na digitalização das companhias imobiliárias. “Para capacitar o profissional que vende imóveis, tivemos a oportunidade de expandir nossos contratos com os clientes que tínhamos. Crescemos 42% no segundo trimestre de 2020”, afirma Santos.

Ouça o EXAME Tech a seguir.

