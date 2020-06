Como usar os pagamentos no WhatsApp

O Whatsapp liberou pagamentos entre pessoas e empresas no seu aplicativo para smartphones com sistema operacional Android e iPhones. A ideia é que as transações possam ser feitas com a mesma facilidade de enviar uma foto para um contato pelo celular.

Para usar os pagamentos no WhatsApp, é preciso ter um dos cartões de débito ou crédito compatíveis, com bandeiras Visa ou Mastercard. No lançamento, o aplicativo requer cartões do Banco do Brasil, do Nubank ou do Sicredi.

Para enviar um pagamento, é preciso abrir o seu aplicativo no celular (lembre-se de atualizá-lo para receber novos recursos), selecionar a conversa do amigo para o qual deseja fazer uma transferência e clicar no ícone de clipe, como se você fosse mandar um anexo a ele. Lá, você verá a opção chamada “Pagamento” e precisará inserir o valor. Nessa hora, o app pedirá suas informações sobre o cartão de crédito para o registro e viabilização da transação.

Pagamentos no WhatsApp: serviço é gratuito para pessoas físicas, mas há taxa para empreendedores

Após isso, será preciso se registrar no Facebook Pay, um serviço de pagamento do Facebook, que é o dono do WhatsApp. Nele, será necessário criar uma senha numérica para autorizar as transações via WhatsApp. Para evitar fraudes, o aplicativo pedirá também informações pessoais.

Com tudo configurado, você poderá transferir dinheiro para seus amigos em poucos instantes, tornando a experiência de usar serviços financeiros mais simples.

Como saber se seu WhatsApp já é compatível com pagamentos

O WhatsApp tem um site que mostra se você tem a versão do aplicativo já compatível com os pagamentos para amigos e empresas. Basta acessar este link pelo seu smartphone.