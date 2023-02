Como o ChatGPT faria um curso de inovação — do básico ao avançado

Quando vamos estudar inovação, podemos nos deparar com vários problemas. Porém, achar informações que não sejam confusas, no menor tempo possível e sem ter muita dor de cabeça são os principais.

Isso acontece por conta de 2 motivos muito simples: um deles é que tudo o que você encontra na internet sobre o assunto é muito disperso. E o outro problema é que por mais que você saiba onde encontrar conteúdos, você pode se ver sem ter certeza de quais tópicos pesquisar exatamente.

Por isso, pra fazer essa matéria, pensamos como o ChatGPT resolveria esses dois problemas da inovação aqui no Brasil. E o resultado foi bem mais surpreendente do que você pode imaginar.

Pedimos o ChatGPT para criar um curso de inovação

Pensando nos 2 problemas citados acima, decidimos pedir para o ChatGPT uma direção. Por onde uma pessoa iniciante deve começar a estudar inovação, até se tornar um especialista?

O que exatamente essa pessoa precisa aprender primeiro? Quantas horas por tópico essa pessoa deve investir, até conseguir começar a aplicar o que aprendeu?

E o robozinho com toda sua desenvoltura de nos entender de forma assustadora, mais uma vez… não decepcionou. Muito pelo contrário.

O que ele montou até nos impressionou. Por conta dele não só mostrar o “óbvio”, como também problemas que poucas pessoas pensam ao entrar nesse mundo. Problemas esses, que os profissionais não sabem lidar quando se tornam gestores ou líderes da área por exemplo.

Como ChatGPT te recomenda estudar inovação do básico ao avançado

Para início de conversa, você deve saber que tudo o que for apresentado aqui, foi falado pelo novo “filho digital” da Microsoft e OpenAI. Sem “interferências humanas”. E que, por mais que você - ainda - não possa seguir 100% de tudo o que a máquina fala, é inegável que ela é uma ótima geradora de ideias.

Então, quanto tempo você deve investir em cada tópico? Segundo o ChatGPT, você consegue se tornar avançado em inovação através de 8 tópicos. Cada um desses tópicos, se fosse em um curso, seria uma aula de 2 horas de duração.

Ou seja, com mais ou menos 16 horas de estudo intenso - claro, considerando que seriam pessoas prontas te ensinando e não você buscando tudo do zero -, você estaria pronto para entrar nesse mundo sem receios de não parecer um especialista.

Os 8 tópicos do ChatGPT para um curso de inovação:

1 - introdução a inovação

Aqui você deve aprender o conceito por trás da inovação e sua importância. Quais modelos existem? Como a inovação já ajudou grandes empresas?

2 - Problem Solving e Creative Thinking

Nessa sessão, você deve aprender sobre os diferentes métodos por trás da resolução de problemas, para gerar ideias criativas de inovação.

3 - Design Thinking

Agora seu desafio é usar uma abordagem centrada no usuário, para solução de problemas e inovação.

4 - Ideação e desenvolvimento

Neste tópico, você vai aprender diferentes técnicas de ideação para desenvolver e refinar suas ideias. Também é aqui que você aprende sobre a importância da validação e teste de conceito.

5 - Geração de modelo de negócios

Quais os fundamentos do empreendedorismo e as etapas envolvidas na criação de um modelo de negócios, serão os tópicos abordados aqui. Isso inclui descoberta do cliente, design de proposta de valor e fluxos de receita.

6 - Metodologia Lean

Uma abordagem prática e interativa para lançar e dimensionar novos empreendimentos. Aqui você vai aprender sobre mvp, ciclos de feedback do cliente e estratégias de pivotagem.

7 - Propriedade Intelectual e Comercialização

Nesta sessão, você vai aprender sobre as leis de propriedade intelectual e como proteger suas ideias. Além de como obter financiamento e encontrar parceiros.

8 - Gestão e cultura de inovação

No último tópico você vai aprender sobre um dos problemas mais comuns para profissionais de inovação: como implementar uma cultura em sua empresa.

Por onde devo começar a estudar?

Impressionante, certo? Em poucos minutos, uma máquina montou algo que resolve o problema de inúmeras pessoas sem direção de por onde começar… ou até como se especializar.

Como foi dito anteriormente, talvez nem tudo o que foi dito pelo ChatGPT deve ser 100% seguido. Mas se qualquer “Big Player” do mercado, fosse criar um curso de inovação, pode ter certeza que seria bem parecido com o que foi dito pela inteligência artificial.

