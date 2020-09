Como o bilionário da Duty Free influenciou Bill Gates a ser um filantropo

Charles “Chuck” Feeney, fundador da Duty Free, realizou o seu maior sonho aos 89 anos. Não, não era pular de bungee jumping ou dar a volta ao mundo, o sonho de Feeney era mais simples do que isso: sua ideia era doar toda a sua fortuna enquanto vivo. Segundo a Forbes, Feeney doou ao menos 8 bilhões de dólares para fundações, fundos de caridade e universidades nas últimas quatro décadas. E, bem antes disso, Feeney já era uma inspiração para o bilionário e filantropo Bill Gates. Ao lado do megainvestidor Warren Buffett, Gates enxerga Feeney como um herói, exatamente por suas atitudes altruístas.

Chuck é um exemplo… ele é meu herói e o herói de Bill Gates. Ele deveria ser o herói de todo mundo. – Warren Buffett

E foi daí que o fundador da Microsoft encontrou a inspiração para também se tornar um filantropo — mesmo ainda não desistindo de toda a sua fortuna, avaliada em 123 bilhões de dólares, o que o faz ser o segundo homem mais rico do mundo segundo a Bloomberg. Em 2000, ao lado de sua esposa, Melinda, Bill criou a Fundação Gates, voltada para ações filantrópicas — neste ano, por exemplo, a fundação investiu cerca de 300 milhões de dólares no desenvolvimento de algumas vacinas contra o novo coronavírus.

Em março deste ano, Gates deixou o o conselho de administração da Microsoft, 45 anos após fundar a empresa. Na nota anunciando sua saída, Gates afirmou que deixava a empresa para “dedicar mais tempo a suas prioridades filantrópicas, incluindo saúde global, desenvolvimento, educação e seu crescente engajamento em enfrentar as mudanças climáticas.”

Outro fundo criado pelo casal Gates e por Buffett em 2010, chamado de “Giving Pledge Global”, com foco em bilionários doarem mais dinheiro para causas sociais, instituições de caridade, seja em vida ou em seus testamentos. Em 2011, Feeney publicou uma cara em seu site oficial elogiando a iniciativa dos outros dois bilionários. “Não consigo pensar em uma forma mais pessoalmente gratificante e apropriada de usar nosso dinheiro para doação enquanto estamos vivos — e por pessoalmente nos devotarmos a melhorar a condição humana”, escreveu ele à época. Mal sabia (ou até sabia) que em nove anos ele faria mais do que isso. Em entrevista à Forbes em 2012, Gates afirmou que Feeney “era a inspiração por trás da fundação dele com Melinda e para o Giving While Living Pledge“.

O fundador da Microsoft não poupou elogios ao homem que abriu mão de sua fortuna para ajudar os outros. “Chuck diz que ninguém tem as respostas, mas eu sei que eu e Melinda aprendemos muito com ele no tempo que passamos juntos. Ele é um modelo para as pessoas e o exemplo final de doar enquanto estamos vivendo”, continuou Gates.

Mesmo fazendo parte da categoria dos ultra ricos, Gates, de 64 anos, acredita que ele — e os outros super-bilionários dos Estados Unidos — devem pagar mais impostos.

Em uma postagem no final de 2019 em seu blog, GatesNotes, o empresário afirmou que “se você tem mais dinheiro, você deveria pagar uma porcentagem maior de impostos” e que ele “acredita que os ricos devem pagar mais do que pagam atualmente, e isso inclui ele e Melinda”.

“A desigualdade está crescendo. A distância entre as menores e maiores riquezas nos EUA é muito maior do que era 50 anos atrás. Poucas pessoas acabam com muito dinheiro — eu fui desproporcionadamente compensado pelo trabalho que fiz — enquanto muitos que trabalham tão duro quanto eu e enfrentam dificuldades para se manter”, disse ele em outro momento do texto.

Para ele, aumentar os impostos dos mais ricos seria a solução para diminuir a desigualdade social. A ideia de Gates é que os impostos sobre ganhos de capital (taxados sobre os lucros dos investimentos) transfiram a carga de pagamentos para os ricos.

Em 2019, Bill e Melinda doaram 589 milhões de dólares para a caridade, o que os colocou em sétimo lugar na lista de pessoas mais filantropicas do ano. Em sua vida toda, é estimado que Gates tenha doado cerca de 50 bilhões de dólares para instituições de caridade. Com a organização sem fins lucrativos dos Gates, o casal ficou em segundo lugar na lista da Forbes dos maiores doadores dos Estados Unidos em 2018 — totalizando 2,6 bilhões de dólares doados. Até o momento, o bilionário também doou cerca de 35,8 bilhões de equivalência às ações da Microsoft para sua fundação.

Tendo recebido o título de maiores filantropos dos Estados Unidos pela revista The Chronicle of Philanthropy em 2018, o casal reúne ações bilionárias contra doenças como a malária e ebola.

A educação também é um ponto importante para os Gates — com um programa voltado para estudantes, a Fundação arrecadou 1,6 bilhões de dólares para que universitários possam realizar seus cursos.

Por meio de uma carta postada no site oficial de Bill Gates, o casal destaca que não veem diferença entre os tipos de sofrimento — sejam eles políticos, ambientais ou gerados por violência. “Quando estudamos o panorama da saúde global, percebemos que nossos recursos poderiam ter um impacto desproporcional. Sabíamos que poderíamos ajudar a salvar literalmente milhões de vidas. Foi isso que tentamos fazer”, disse Melinda Gates.

Mas as doações bilionárias de Feeney não são de hoje. A Forbes, certa vez, o chamou de “o bilionário que quer ir à falência”. Em 2013, ele doou 7,5 bilhões de dólares — e seu plano é que todo seu dinheiro seja doado até quando morrer. Segundo ele, seus três filhos “não serão bilionários” uma vez que ele doa tanto dinheiro. Embora as promessas de Gates não sejam tão fortes, sua contribuição é significativa.

Além de Feeney, Gates também tinha como inspiração seu pai, William H. Gates, que faleceu aos 94 anos de idade. “Nunca parei de aprender com sua sabedoria, bondade e humildade”, comentou o filho quando o pai morreu, em 14 de setembro. Gates comentou que foi por influência de seu pai que ele e Melinda começaram a trabalhar com ações voluntárias — que se intensificou após a mãe de Gates adoecer de câncer.

É sempre importante conhecer a inspiração das pessoas — e para Buffett e Gates, ela tem nome e endereço: Chuck Feeney.