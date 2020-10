Como excluir a conta do Facebook e de outras redes sociais

O documentário The Social Dilemma 2020 (“O Dilema das Redes”), da Netflix, fez com que as buscas por informações de como desativar ou excluir contas no Facebook crescessem 250% no Google entre os dias 9 e 29 de setembro. Abaixo, a EXAME preparou um tutorial que explica como encerrar sua conta no Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e Snapchat.

Lançado no último mês e dirigido por Jeff Orlowki, o documentário conta com entrevistas com especialistas em tecnologia que debatem sobre os impactos devastadores de como as redes sociais utilizam os dados dos usuários para aumentar a sua base de usuários e, consequentemente, atrair novos anunciantes. Principal alvo, o Facebook já se defendeu das críticas.

Facebook

Veja abaixo como desativar ou excluir sua conta no Facebook. Antes de fazer isso, porém, saiba que ao desativar sua conta, o perfil ficará escondido temporariamente da rede social e o usuário poderá continuar utilizando o Messenger. Ao excluir, o perfil será deletado para sempre e o usuário perderá também sua conta no Messenger.

No aplicativo do Facebook, clique no ícone em formato de três barras no canto superior direito;

Pressione a opção Configurações e privacidade ;

; Role a tela até encontrar o campo Suas informações no Facebook . Em seguida, pressione Propriedade e controle da conta ;

. Em seguida, pressione ; Agora escolha Desativação ou exclusão ;

; Escolha entre desativar ou excluir sua conta e insira sua senha no passo final

Instagram

O Instagram só permite a desativação temporária do perfil do usuário pelo site da plataforma. E a exclusão necessita que o usuário acesse um link específico, exposto abaixo. Veja como fazer isso:

Em sua conta no Instagram, clique na foto de seu perfil, no canto superior direito da tela;

Agora clique em Editar perfil;

Escolha a opção Desativar minha conta temporariamente ;

; Agora escolha p motivo pelo qual você está desativando a conta e insira sua senha;

Se quiser excluir a conta permanentemente, acesse este link oficial do Instagram e faça a solicitação de exclusão.

Twitter

O Twitter permite que a desativação da conta seja feita diretamente pelo aplicativo para smartphone. Caso a conta seja desativada, ela será mantida oculta durante 30 dias e o usuário pode restaurá-la dentro deste período. Após, será deletada para sempre. Veja como desativar sua conta do Twitter:

No aplicativo do Twitter, pressione o ícone em formato de três traços no canto superior esquerdo;

Agora escolha a opção Configurações e privacidade ;

; Depois, aperte Conta ;

; O passo seguinte é ir em Desativar sua conta. Confirme em Desativar.

TikTok

Remover sua conta no TikTok é simples. No entanto, ainda haverá o período de 30 dias em que a conta ficará temporariamente desativada antes da exclusão. Veja como fazer isso excluir sua conta do TikTok:

Em seu perfil no aplicativo do TikTok, clique no ícone de três pontos no canto superior direito;

Pressione a opção Gerenciar conta ;

; Na parte de baixo da tela, aperte Excluir conta ;

; Proceda com a verificação de segurança e confirme a exclusão;

A conta ficará 30 dias desativada e depois será excluída.

Snapchat

Não é possível deletar a conta diretamente pelo aplicativo do Snapchat. Em vez disso, é preciso acessar um site (pode ser feito pelo smartphone). A conta também ficará desativada temporariamente durante 30 dias antes da exclusão permanente. Veja abaixo como excluir sua conta do Snapchat: