Como colocar senhas nas suas pesquisas no Google

O Google adicionou um novo recurso de privacidade para proteger o seu histórico de pesquisas na web: a possibilidade de ter uma senha de acesso ao termos buscados por você no passado.

Além de evitar que bisbilhoteiros saibam que você pesquisou coisas vergonhosas, como a grafia correta da palavra "exceção" ou se crase é usada antes de um substantivo masculino no plural ( à todos ), a proposta da novidade é reforçar sua segurança digital com mais uma camada protetora. Afinal, quanto alguém pode descobrir sobre você com base naquilo que você pesquisa on-line?

Na área de atividade do Google, é possível revisar suas buscas na web e verificar se elas estão sendo apagadas automaticamente. Recentemente, na conferência mundial da empresa para desenvolvedores, o Google falou sobre novidades voltadas à privacidade, como uma pasta protegida por senhas e a possibilidade de apagar rapidamente o histórico de navegação dos últimos 15 minutos. Mas a novidade sobre a senha para o histórico de pesquisas foi divulgada pelo site Android Police recentemente.

Google: Como proteger com senha seu histórico de pesquisa

Para ativar a proteção com senha no seu histórico de pesquisas, é preciso acessar a página que mostra tudo que o Google sabe sobre você: https://myactivity.google.com/myactivity. Ao selecionar a opção para ver seu histórico, um pop-up aparecerá fazendo a pergunta de adicionar ou não a senha ao seu acervo pessoal de pesquisas.