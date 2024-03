Como a ByteDance, do TikTok, está silenciosamente seguindo os passos da Apple

A empresa matriz do TikTok, ByteDance, investiu silenciosamente na Xinyuan Semiconductors, uma fabricante chinesa de chips de memória, segundo uma reportagem da Pandaily, um site de mídia técnica sediado em Pequim.

O movimento coloca ByteDance como o terceiro maior acionista da fabricante de chips, detendo uma participação indireta de 9,5%.

Um porta-voz da ByteDance confirmou este investimento não divulgado anteriormente para a Pandaily, afirmando que seu objetivo é acelerar o desenvolvimento de realidade virtual (VR).

Esses investimentos estratégicos da empresa sinalizam uma clara intenção de competir no espaço de VR. Com isso, a empresa chinesa planeja disputar com o Quest da Meta e o Vision Pro da Apple. O TikTok já está disponível como um aplicativo nativo para o Vision Pro.

Com sede em Xangai e fundada em 2019, a Xinyuan Semiconductors é especializada em tecnologia de Memória de Acesso Aleatório Resistiva (ReRAM) e produtos de chip relacionados.

Mas enquanto este último investimento poderia potencialmente preparar o terreno para um confronto com a Apple e seu headset Vision Pro, a ByteDance tem outra batalha muito maior em suas mãos no momento.

A Câmara dos Representantes dos EUA recentemente aprovou um projeto de lei que poderia resultar na proibição do TikTok nos Estados Unidos, se a empresa-mãe ByteDance não vender sua participação no aplicativo de mídia social nos próximos seis meses.