Com inteligência artificial, 99 reduz casos de assédio na plataforma

Casos de abuso e assédio sexual são um dos principais problemas à frente de aplicativos de transporte. Para lidar com isso, a 99 investiu em tecnologia: instaurou a revisão de comentários utilizando inteligência artificial, a fim de captar com maior agilidade quando alguém faz denúncias sobre comportamento inapropriado ou criminoso de motoristas e passageiros.

Até agora, de acordo com a empresa, surtiu efeito. No primeiro semestre do ano, as ocorrências de assédio na plataforma caíram 23%, após o uso da tecnologia, que foi elaborada em parceria com a consultoria Think Eva, braço da organização Think Olga, que desenvolve estratégias de promoção da igualdade de gênero.

O sistema realiza a leitura de comentários, deixados por passageiras, passageiros e motoristas, e identifica palavras e contextos que estejam relacionados a casos de assédio sexual. De acordo com Thiago Hipólito, diretor de segurança da 99, a ferramenta já identifica 80% das denúncias deixadas nos comentários. “Com o Rastreador de Comentários, conseguimos priorizar melhor esses casos. Isso significa que acolhemos as vítimas mais rapidamente e tomamos medidas, como o bloqueio dos agressores de forma imediata”, diz.

A 99 já havia anunciado outras mudanças nesse sentido no decorrer do ano, como a introdução de um algoritmo que detecta se uma corrida tomou um trajeto inesperado ou se está levando mais tempo do que deveria, além da gravação de áudio, que permite salvar no aplicativo as interações que aconteceram durante a corrida.