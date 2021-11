Com evento presencial em 2022, Brasil Game Show inicia venda de ingressos

A Brasil Game Show (BGS), maior feira de games e jogos da América Latina, abriu nesta segunda-feira, 22, a venda de ingressos para a 13ª edição do evento, que acontecerá em 2022, entre os dias 6 e 12 de outubro.

Até a próxima segunda-feira, 29, os ingressos serão vendidos com 60% de desconto em relação ao preço do lote final, como promoção de Black Friday. "Depois de quase dois anos longe do público, o time da BGS está muito empenhado em fazer a maior e melhor edição de todos os tempos", afirma Marcelo Tavares, CEO e fundador da Brasil Game Show.

Os visitantes que já garantiram ingressos para as edições que aconteceriam em 2020 e 2021, mas foram adiadas por conta da pandemia, ainda conseguirão acesso ao evento com as compras feitas anteriormente.

Entre as atrações já confirmadas estão dubladores renomados, como Andy Field, de Marvel Avengers Academy, Paladins e da série de terror Five Nights at Freddy’s, e D.C. Douglas, que faz a voz de Albert Wesker, em Resident Evil.

Novos convidados serão anunciados nos próximos meses e o evento ainda contará com 400 expositores, lançamentos de jogos, campeonatos de eSports, concursos de cosplay e divulgação de jogos de desenvolvedores independentes. Alguns dos ingressos também garantem acesso à área de desenvolvimento de negócios e dias de imprensa do evento.

A BGS acontece no Expo Center Norte, em São Paulo.

Como o evento este ano contará com mais dias, há também diferentes opções de ingressos, que podem ser adquiridos para os dias úteis, ou para o final de semana. Confira todas as opções: