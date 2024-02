Com essa impressora 3D, você pode imprimir chocolate em casa

A Cocoa Press, uma impressora 3D para manufatura de chocolates, está disponível para compra, depois de passar uma década em desenvolvimento. Criada pela americana Eliana Weinstein, o aparelho lida com as particularidades do chocolate para criar padrões elaborados. O desafio é que o chocolate começa a derreter a temperatura baixas, então é necessário derretê-lo e resfriá-lo muito rapidamente para atingir o resultado desejado.

Para produzir a Cocoa Press, Weinstein colaborou com a RussianCatFood (RCF), a criadora do Voron Design, que produz algumas das impressoras mais populares do mercado.

A Cocoa Press aceita "núcleos" de chocolate de 70g, vendidos também pela loja online da Cocoa Press por cerca de R$ 24 cada um. É possível usar seu próprio chocolate na impressora, mas isso pode ser uma tarefa difícil, já que é necessário que o "núcleo" não tenha nenhuma bolha de ar para que funcione bem no aparelho.

Reservar uma Cocoa Press custa U$ 100 (R$ 495). Em seguida, quando sua unidade for enviada, você pode pagar o restante do valor. O preço total do kit é de US$ 1.499 (R$ 7432).

A Cocoa Press tem como público-alvo confeiteiros profissionais e padeiros, mas nada impede o uso de amadores. Ela funciona com arquivos 3D de código aberto padrão, para que os proprietários da Cocoa Press possam imprimir qualquer arquivo que encontrarem online ou criar os seus próprios.