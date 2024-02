Com a missão de democratiza a internet por fibra ótica, OBVIOUS Fibra recebe aporte de 10 milhões

A OBVIOUS Fibra, startup brasileira de fibra óptica residencial, anunciou a captação de R$ 10 milhões em dívida na modalidade "Venture Debt" com a Namari Capital. O investimento vem após a empresa levantar R$ 30 milhões em uma rodada Seed no ano passado.

Os recursos serão utilizados para impulsionar o crescimento acelerado da OBVIOUS Fibra e prepará-la para captações maiores em 2024. "O investimento da Namari Capital é um testemunho do trabalho que estamos fazendo e nos prepara para coisas maiores no futuro", diz Gonzalo Castro, cofundador e CEO da OBVIOUS Fibra.

A Namari Capital é um fundo de "Venture Debt" que fornece capital sem diluição para startups. "A OBVIOUS está revolucionando o mercado de conectividade do país com seu modelo exponencial, e estamos animados de poder acompanhar o time da OBVIOUS nesse estágio do seu desenvolvimento", afirma Gabriela Gonçalves, Managing Partner da Namari Capital.

Com este investimento, a OBVIOUS Fibra se prepara para expandir sua presença em novas cidades, acelerar a construção de sua rede de fibra óptica e contratar novos talentos para sua equipe.