Cofundador do PayPal diz que será congelado quando morrer, para tentar voltar à vida no futuro

Uma corrida silenciosa de alguns bilionários é a busca por uma fonte da vida eterna. Afinal, se finitude humana não acompanha a multiplicação de suas fortunas, a balança precisa ser corrigida de alguma forma.

Um exemplo recente dessa vontade de viver além do possível foi apresentada pelo cofundador do PayPal e bilionário, Peter Thiel, que revelou que será congelado e preservado quando morrer, para que tentem o reviver no futuro. A revelação foi feita durante entrevista no podcast norte-americano "Honestly with Bari Weiss".