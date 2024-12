Cofundador da Tesla sugere maior dedicação ao trabalho para líderes empresariais

O cofundador da Tesla, JB Straubel, afirmou em entrevista ao "Tech News Briefing" do Wall Street Journal que a humanidade está aquém de seu potencial e que líderes empresariais poderiam intensificar sua dedicação ao trabalho. Straubel, que atualmente lidera a startup de baterias Redwood Materials, destacou que aprendeu "lições extremamente importantes" com Elon Musk, incluindo a importância de uma missão clara e de paixão em um negócio.

Straubel elogiou a ética de trabalho de Musk, descrita como "tolerância incrível para trabalhar intensamente por longas horas em diversos projetos." Ele acredita que, apesar de Musk, por vezes, ultrapassar o equilíbrio ideal, sua abordagem pode servir como um exemplo positivo para líderes empresariais. "A maioria dos líderes e profissionais poderia trabalhar mais sem chegar ao ponto de exaustão," afirmou Straubel, ressaltando que o conforto proporcionado pela evolução da sociedade pode ter contribuído para a queda no desempenho geral.

Redwood Materials e o impacto na economia circular

Sob sua liderança, a Redwood Materials projeta uma receita de US$ 200 milhões (aproximadamente R$ 1,21 bilhão) em 2024. Fundada em 2017, a empresa visa criar uma economia circular no setor de baterias, extraindo matérias-primas de baterias usadas para reintegrá-las à produção. Esse processo busca reduzir a dependência da mineração e aumentar a sustentabilidade da indústria de veículos elétricos (EVs).

De acordo com o Wall Street Journal, a Redwood Materials já reciclou níquel e lítio suficientes para produzir baterias que podem alimentar 250 mil veículos elétricos. A meta da empresa é produzir material suficiente para atender à demanda de 1 milhão de EVs anualmente, promovendo a sustentabilidade em um mercado que ainda enfrenta desafios, especialmente nos Estados Unidos.

Desafios e oportunidades para os veículos elétricos

Enquanto países como a China avançam no uso de EVs — com 27% das vendas de novos veículos em 2022 sendo elétricos, segundo a Automobility — os EUA demonstram resistência. Um estudo da McKinsey & Co. revelou que 46% dos proprietários de EVs no país considerariam voltar para veículos a combustão, citando dificuldades com recarga e altos custos como barreiras principais.

Apesar de incentivos como o crédito fiscal de US$ 7.500 (cerca de R$ 45,45 mil) oferecido pelo governo Biden, há incerteza sobre o futuro das políticas de incentivo aos EVs, uma vez que a administração de Donald Trump, que deve assumir em breve, considera revogar tais benefícios.