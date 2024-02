Cisco vai demitir mais de 4 mil funcionários em plano de reestruturação

A Cisco Systems, gigante da tecnologia que oferece serviços de software, nuvem e segurança, planeja cortar cerca de 5% da sua força de trabalho como parte de um plano de reestruturação para realinhar o negócio e permitir mais investimentos em áreas-chave. A Cisco tinha cerca de 84.900 funcionários em 29 de julho, de acordo com um documento regulatório. As demissões, então, atingiriam mais de 4 mil pessoas.

Esse processo de cortes e indenizações deve custar US$ 800 milhões à empresa. A maioria dessas despesas deve aparecer no primeiro semestre do ano fiscal de 2025.

A empresa estima que a sua receita fique entre US$ 12,1 bilhões e US$ 12,3 bilhões no terceiro trimestre fiscal de 2024, segundo projeções divulgadas nesta quarta-feira (14). As prévias apontavam para receitas de US$ 13,1 bilhões.

A companhia reportou lucro líquido de US$ 2,6 bilhões no segundo trimestre fiscal de 2024, queda de 5% em relação ao mesmo período de 2023.

Na mesma base de comparação, a receita recuou 6%, a US$ 12,8 bilhões. As receitas na América caíram 4%, para US$ 7,51 bilhões, enquanto no Oriente Médio e África, a queda foi de 7%, para US$ 3,48 bilhões, e no Pacífico, a diminuição foi de 12%, para US$ 1,8 bilhão.

A Cisco está focando seus esforços em inteligência artificial e parcerias com a Nvidia para impulsionar o crescimento, segundo apontou o CEO Charles Robbins em uma conferência virtual.