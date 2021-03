As cinco cartas na manga do WhatsApp para 2021

O WhatsApp é o aplicativo de mensagens mais utilizado do Brasil. Segundo a pesquisa Panorama Mobile Time/Opinion Box, ele está instalado em 99% dos celulares dos brasileiros e é utilizado diariamente por 93%. No mundo, o WhatsApp atingiu, há cerca de um ano, 2 bilhões de usuários. Por isso, as novidades do app são muito bem pensadas e testadas com alguns grupos de usuários antes de chegarem a todos. Os testes que o aplicativo tem feito indicam cinco novidades que podem chegar em breve ao app. Confira a seguir.

Chamadas de vídeo no WhatsApp Web

A pandemia acelerou o uso de soluções de videochamada, o que alavancou empresas como a Zoom Video Communications, a Microsoft e o Google. O WhatsApp só permitia chamadas em vídeo pelo celular em 2020, mas começou a testar o recurso em computadores. A novidade ainda não tem data para chegar.

Vídeo sem som

Os vídeos gravados pelo aplicativo do WhatsApp podem ser silenciados em uma versão de testes em celulares Android. A novidade pode facilitar o compartilhamento de vídeos que não precisam de áudio e foram gravados em locais barulhentos.

Mensagens que desaparecem

Bem ao estilo Snapchat, o WhatsApp testa, no Android, um recurso de mensagens expiradas, ou seja, mensagens que podem desaparecer após serem vistas.

Pagamentos no aplicativo

Os pagamentos no WhatsApp chegaram a ser lançados no Brasil, mas logo foram barrados pelo Banco Central. Ainda não há previsão para a volta do recurso, mas EXAME apurou que os pagamentos podem retornar ainda no primeiro trimestre deste ano.

Ler mais tarde

Assim como nos e-mails, o aplicativo testa uma função de marcar mensagens para ler mais tarde. A proposta do recurso é facilitar a vida dos usuários para encontrar mensagens que ainda não foram respondidas.

Nenhum dos recursos acima foram formalmente anunciados pelo WhatsApp, exceto pelos pagamentos. Em vez disso, eles foram encontrados em versões de testes do aplicativo para Android ou iPhone, em grade parte, pelo site WABetaInfo, especializado em avaliar edições preliminares do app. E vale notar que recursos que não forem bem aceitos ou não estiverem estáveis podem ser descartados ou adiados, dependendo da estratégia de negócios da companhia por trás do app.

