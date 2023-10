Como as pessoas gastam seu tempo em um dia? Esse estudo responde

Pesquisadores de várias partes do globo uniram esforços para analisar como as pessoas ao redor do mundo dividem as 24 horas do dia. O estudo, que compila dados de diferentes países, esboça um panorama da chamada "média global do dia humano".

Os resultados indicam que mais de um terço do dia é dedicado ao sono, enquanto o restante se distribui entre três categorias criadas pelos cientistas, que levam em consideração o impacto direto nas atividades humanas, no mundo físico e nas ações diárias das pessoas.

O levantamento aponta diferenças significativas entre países com diferentes níveis econômicos. Por exemplo, atividades ligadas à agricultura consomem muito mais tempo em nações menos desenvolvidas, enquanto alocam-se períodos relativamente constantes para transporte humano em todas as regiões.

A análise também mostra que, em média, apenas cerca de cinco minutos do dia de uma pessoa são destinados a atividades que impactam diretamente o meio ambiente e as mudanças climáticas, como extração de energia e gestão de resíduos. Isso sinaliza uma oportunidade de dedicar mais tempo a esforços para ajudar o planeta.

Eric Galbraith, coautor do estudo e pesquisador da Universidade McGill, enfatiza a importância da transição energética. "Precisamos abandonar os combustíveis fósseis e construir mais fontes de energia renováveis", afirma. Ele destaca que as mudanças necessárias para enfrentar os desafios climáticos não requerem grandes alocações de tempo em atividades novas. "Podemos enfrentar isso com apenas alguns minutos por dia. Isso é algo promissor", conclui Galbraith.

Este estudo não apenas lança luz sobre as rotinas globais, mas também indica como pequenas alterações no cotidiano podem contribuir significativamente para esforços ambientais mais amplos, reforçando a ideia de que cada indivíduo tem um papel a desempenhar na luta contra as mudanças climáticas.

Como é gasto o tempo de vida em um dia