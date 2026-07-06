China vence a Copa do Mundo dos robôs humanoides pela segunda vez seguida

A China conquistou pela segunda vez consecutiva a RoboCup, considerada a Copa do Mundo dos robôs, ao vencer a categoria de robôs humanoides de grande porte da edição de 2026. A equipe Tsinghua Vulcan garantiu o título no torneio, encerrado no domingo (5), em Incheon, na Coreia do Sul, repetindo o resultado obtido no Brasil em 2025.

Além do bicampeonato na principal categoria, plataformas desenvolvidas pela empresa chinesa Accelerated Evolution equiparam as equipes campeãs das três disputas de robôs humanoides. O robô Booster T1 levou a Tsinghua Vulcan ao título de grande porte, enquanto o Booster K1 foi utilizado pela equipe alemã B-Human, vencedora da categoria de médio porte. Já a equipe Invic, da Universidade de Wuhan, conquistou o primeiro lugar entre os robôs de pequeno porte com o Booster K1 Air.

Ao todo, 38 equipes utilizaram robôs da Accelerated Evolution durante a competição. Equipes da Alemanha e dos Estados Unidos também adotaram as plataformas chinesas e terminaram entre as primeiras colocadas em suas categorias.

Criada em 1997, a RoboCup reúne universidades e centros de pesquisa de diversos países para testar robôs em cenários que simulam desafios do mundo real. Nas partidas de futebol, os humanoides precisam identificar a bola, manter o equilíbrio, reagir às ações dos adversários e tomar decisões de forma autônoma, tornando a competição uma das principais referências para avaliar avanços em inteligência incorporada e locomoção robótica.

Segundo a Accelerated Evolution, a estratégia da empresa é ampliar o acesso às suas plataformas para equipes de pesquisa e desenvolvimento, com foco na evolução de sistemas de controle de movimento e inteligência incorporada.