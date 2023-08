China tem liderança em patentes de tecnologia de segurança a nível global

De acordo com um relatório do IPRdaily intitulado “Relatório de Análise de Patentes de Tecnologia de Segurança”, a China se destacou como o país com a maior distribuição de patentes de tecnologia de segurança no mundo. No final de abril, a China detinha 54,4% do total global de patentes de segurança tecnológica, com 20.445 patentes. Os Estados Unidos, por sua vez, processaram 9.155 patentes, tornando-se também um dos principais inovadores no campo dessas patentes.

O relatório também destacou que o número de patentes de invenção de tecnologia de segurança da China é 2,23 vezes maior do que o dos EUA, evidenciando o avanço tecnológico chinês na área. Além disso, empresas chinesas dominaram a lista dos 10 principais requerentes de patentes globais, com sete delas ocupando essas posições.

A tecnologia de segurança, também conhecida como tecnologia de segurança da informação, foi definida no relatório como ume método que abrange a proteção de sistemas de informação, redes e computadores, assim como dados e informações relacionadas, englobando diversas dimensões de engenharia de sistemas.

Esse avanço no cenário das patentes de tecnologia de segurança reflete o papel cada vez mais significativo das empresas de tecnologia na economia digital. A China está na vanguarda desse desenvolvimento, com empresas como a Ant Group liderando o ranking com 3.806 famílias de patentes. Outras gigantes chinesas como a Huawei e a Tencent também se destacam entre os principais requerentes de patentes no campo da segurança tecnológica.

Essa conquista da China destaca seu papel crescente como um polo de inovação, impulsionando o desenvolvimento do país no setor de tecnologia e reforçando sua posição no cenário internacional de patentes.