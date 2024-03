China tem 12 vezes mais "robôs trabalhadores" do que especialistas esperavam

A China tem 12,5 vezes mais robôs em sua força de trabalho do que o esperado, de acordo com um think tank independente em Washington. Assim, estima-se que os trabalhadores chineses estão sendo substituídos por robôs na taxa mais rápida do mundo.

"A China ainda não parece estar liderando em inovação robótica, mas... provavelmente é apenas uma questão de tempo antes que as empresas chinesas de robótica alcancem a vanguarda", disse a Information Technology and Innovation Foundation (ITIF) em um relatório divulgado na última segunda-feira, 11.

O relatório destacou que a decisão de substituir um trabalhador humano por um robô muitas vezes se resume a economizar dinheiro. Segundo o relatório, a China está utilizando automação muito mais do que o esperado com base nos salários pagos aos trabalhadores da indústria, com 12,5 vezes mais robôs em uso do que o previsto - um grande salto em relação a 1,6 vezes mais em 2017.

Em contraste, os Estados Unidos usam apenas 70% dos robôs que deveriam estar usando, dadas as remunerações de seus trabalhadores da indústria.

O governo chinês tornou a indústria de robótica uma prioridade, sugerindo que as empresas de robótica do país em breve provavelmente serão inovadoras de ponta.

"A China já é o maior mercado de robôs industriais do mundo. Em 2022, 52% de todos os robôs industriais do mundo foram instalados na China, ante 14% uma década antes", disse Robert D. Atkinson, presidente da ITIF e autor do relatório.

Robôs agora são usados em vários setores da economia chinesa, incluindo manufatura, logística, hotelaria, saúde e construção. "A indústria automobilística da China é agora a maior do mundo, o que também é um benefício para a adoção de robôs na China, já que a indústria automobilística é uma grande compradora de robôs industriais", disse Atkinson.

O próspero mercado de robótica da China tem sido auxiliado por subsídios maciços de vários níveis de governo, de acordo com a ITIF, o que incentivou a adoção de robôs e outras tecnologias de automação.

A enorme e crescente demanda por automação industrial deu origem a inúmeras startups, muitas das quais estão sediadas em Dongguan, na província de Guangdong, no sul da China, uma área conhecida por sua extensa indústria de robótica.

O surgimento dessas startups trouxe significativas vantagens de custo e eficiência. O relatório da ITIF citou Li Zexiang, professor da Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong, que disse: "As pessoas aqui [em Dongguan] podem desenvolver um novo produto tecnológico cinco a dez vezes mais rápido do que no Vale do Silício ou na Europa, a um quinto ou um quarto do custo."

O relatório também apontou que a indústria de robótica da China ainda dependia muito de tecnologias estrangeiras e permanecia dependente de muitas peças importadas, predominantemente feitas por empresas no Japão, Alemanha e Suíça.

Apesar do crescimento positivo, Atkinson observou duas áreas em que a China ainda fica para trás. O software, que constitui cerca de 80% do valor de um robô e é um diferencial chave da qualidade e versatilidade do robô, é um ponto fraco para as empresas chinesas, disse ele.

O outro era a inovação. Muitos produtos de automação da China se assemelhavam aos da Fanuc no Japão ou da Boston Robotics nos EUA, indicando uma inclinação para a imitação em vez do desenvolvimento original.