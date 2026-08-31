China quer reunir mais de 2 mil provedores de serviços de IA até o fim de 2026

A China pretende reunir mais de 2 mil provedores de serviços de inteligência artificial em uma rede nacional até o fim de 2026. A meta é chegar a pelo menos 3 mil em 2027, segundo uma campanha anunciada pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT) em 31 de agosto.

Esses provedores são empresas e organizações que ajudam clientes a adotar soluções de IA, oferecendo serviços como planejamento, implementação, operação e segurança.

A proposta é estruturar um grupo nacional de fornecedores capaz de atender projetos mais complexos e ampliar a aplicação da tecnologia em diferentes setores.

Entre as medidas previstas estão o mapeamento das empresas que atuam nesse mercado, a criação de perfis dos provedores e a formação de equipes para aumentar a colaboração entre diferentes participantes da cadeia.

O governo também pretende estimular a criação de serviços padronizados e soluções que possam ser replicadas em diferentes cenários, além de ampliar o acesso a recursos de capacidade computacional.

Outra frente será a formação de profissionais responsáveis pela implementação das soluções de IA e o desenvolvimento de estruturas de treinamento.

O ministério também prevê criar uma plataforma online para compartilhar informações e recursos entre os provedores de serviços