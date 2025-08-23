Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

China produz energia solar recorde, diminui emissões de CO2, mas metas climáticas permanecem longe

Para alcançar suas metas de 2030, formuladores de políticas chineses precisarão revisar suas ambições e adotar soluções mais agressivas no plano de cinco anos que será finalizado em 2026, segundo análise da Carbon Brief

Adição de 212 gigawatts (GW) de capacidade solar foi a maior da história, dobrando a quantidade em relação ao ano passado e destacando o avanço do setor (Getty images/Getty Images)

Adição de 212 gigawatts (GW) de capacidade solar foi a maior da história, dobrando a quantidade em relação ao ano passado e destacando o avanço do setor (Getty images/Getty Images)

Guilherme Bernardi
Guilherme Bernardi

Redator

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 19h01.

O crescimento das energias limpas ajudou a reduzir as emissões de dióxido de carbono (CO2) da China em 1% no primeiro semestre de 2025, mantendo a tendência de queda iniciada em março de 2024. No entanto, apesar dos avanços, o país provavelmente não cumprirá várias metas climáticas de curto prazo, para as quais seria necessária uma política mais agressiva.

No mesmo período deste ano, o setor de energia, principal fonte de emissões do país, registrou uma redução de 3% nos seus níveis de poluição, graças ao aumento da geração solar, que compensou o crescimento da demanda por eletricidade.

A principal contribuição para essa redução geral no primeiro semestre veio da diminuição de 3,4% no uso de carvão para geração elétrica, enquanto o gás natural aumentou 6%, resultando em uma queda de 3,2% nas emissões do setor como um todo. Indústrias de materiais de construção e metais também reduziram suas emissões, com uma diminuição de 3% e 1%, respectivamente.

De acordo com uma análise de Lauri Myllyvirta para a Carbon Brief, o aumento recorde da capacidade solar colocou a China no caminho para uma redução das emissões de CO2 ao longo de todo o ano de 2025.

No primeiro semestre, a geração de energia limpa, excluindo a hidrelétrica, cresceu 270 terawatts-hora (TWh), superando o aumento de 170 TWh da demanda por eletricidade. A adição de 212 gigawatts (GW) de capacidade solar foi a maior da história, dobrando a quantidade em relação ao ano passado e destacando o avanço do setor.

Apesar do crescimento da energia limpa, a China enfrenta desafios para cumprir suas metas climáticas. O aumento das emissões no setor químico, impulsionado pela crescente utilização de carvão para a produção de combustíveis sintéticos, contribuiu com um aumento de 20% no uso desse recurso no setor durante o primeiro semestre de 2025, somando 3% nas emissões totais desde 2020.

Necessidade de políticas mais agressivas

Embora o crescimento das energias limpas seja promissor, a China provavelmente não cumprirá várias metas climáticas de curto prazo, incluindo a redução da intensidade de carbono e o controle do crescimento do consumo de carvão.

Para alcançar suas metas de 2030, formuladores de políticas chineses precisarão revisar suas ambições e adotar soluções mais agressivas no plano de cinco anos que será finalizado em 2026.

A análise sugere alguns caminhos nesse sentido: reduzir rapidamente o uso de carvão, especialmente nas indústrias de energia e produtos químicos, além de ampliar a capacidade de energias renováveis, como solar, eólica e nuclear. A transição para fornos elétricos a arco (EAF) na produção de aço, o uso de tecnologias de captura de carbono (CCS) e a implementação de impostos mais altos sobre emissões também são medidas fundamentais.

Acompanhe tudo sobre:TecnologiaEnergiaChinaEnergia solarClimaEmissões de CO2

Mais de Tecnologia

O “redesign” dos EUA: Trump convida cofundador do Airbnb para transformar apps e sites do governo

Startups trazem de volta a 'velha internet' com estética nostálgica de Myspace, Tumblr e Instagram

Extração de dados: saiba como a PF recupera mensagens apagadas dos celulares apreendidos

Trump considera destinar US$ 2 bilhões do Chips Act para financiar setor de terras raras

Mais na Exame

ESG

Países defendem fundo florestal com recursos carimbados para indígenas

Casual

O chinelo de R$ 5 mil que é a cara da Havaianas — e invadiu o red carpet

Tecnologia

O “redesign” dos EUA: Trump convida cofundador do Airbnb para transformar apps e sites do governo

Pop

Disney anuncia mudança em regras de entrada nos parques — norma pode frustrar visitantes brasileiros