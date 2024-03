China prepara fundo de US$ 27 bilhões para investir em chips

A China está em processo de levantar mais de US$ 27 bilhões para o seu maior fundo voltado à produção de chips até o momento. O movimento acelera o desenvolvimento de tecnologias de ponta para contra-atacar uma campanha dos EUA para frustrar seu avanço. As informações são da Bloomberg.

O Fundo de Investimento da Indústria de Circuitos Integrados Nacional está reunindo um pool de capital de governos locais e empresas estatais. Conhecido como o Big Fund, o fundo está expandindo sua atuação justamente quando os EUA se preparam para aumentar drasticamente as restrições tecnológicas projetadas para conter o progresso chinês em chips e inteligência artificial.

O estabelecimento de um terceiro fundo muito maior - diretamente supervisionado pelo poderoso ministério de tecnologia da China - sinaliza um esforço ressurgente para aproveitar o maior mercado de semicondutores do mundo.

A Huawei Technologies Co. e seu parceiro Semiconductor Manufacturing International Corp. ainda tiveram que depender da tecnologia de origem americana para construir um processador avançado no ano passado.

A maioria do capital para o veículo da terceira fase do Big Fund deve vir de governos locais, seus braços de investimento e empresas estatais, enquanto o governo central contribuirá apenas com uma fração, segundo fontes da Bloomberg. O objetivo de Pequim agora é reunir capital valioso em todo o país para grandes projetos, um elemento-chave na abordagem "de toda a nação" do presidente Xi Jinping.

O novo impulso de Pequim pela autossuficiência ocorre enquanto os EUA instam aliados como Holanda, Alemanha, Coreia do Sul e Japão a restringir ainda mais o acesso da China à tecnologia de semicondutores.

Os governos de Xangai e outras cidades, o Grupo China Chengtong Holdings e a Corporação de Desenvolvimento e Investimento Estatal estão entre os investidores que pretendem comprometer bilhões de yuans cada um para o fundo da terceira fase.

Esse fundo ajudará a financiar três a quatro pools de capital gerenciados por outros parceiros gerais sob uma estrutura de "fundo de fundos" para diversificar a origem das transações e as estratégias de investimento.

O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China, o governo de Xangai e Chengtong não responderam aos pedidos de comentários feitos pela Bloomberg.

O Big Fund é o principal veículo da China para fornecer auxílio financeiro a fabricantes locais de chips. Fundado em 2014, ele atraiu cerca de US$ 45 bilhões em capital e apoiou dezenas de empresas, incluindo campeãs locais na fabricação de chips SMIC e Yangtze Memory Technologies Co.

Entidades que recebem capital do Big Fund são consideradas com endosso formal de Pequim. Isso geralmente ajuda a abrir portas para outros potenciais investidores e a obter mais apoio político.

No entanto, o fundo operou principalmente nos bastidores e manteve os padrões de investimento longe da visão pública, o que alguns críticos disseram minar a responsabilidade.

Ele diminuiu os investimentos após uma investigação anticorrupção em 2022, que levou à queda de seu chefe anterior e de vários outros funcionários. Os principais líderes chineses ordenaram investigações após ficarem frustrados com a falta de avanços no desenvolvimento de semicondutores para substituir as importações estrangeiras após anos de amplos investimentos governamentais.