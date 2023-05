A China está na liderança da indústria de robótica

A indústria de robótica da China vem obtendo um crescimento significativo nos últimos anos, impulsionado por uma série de fatores, como o aumento da demanda por automação industrial, a disponibilidade de mão de obra e a busca por maior eficiência e qualidade na produção.

De acordo com dados da Federação Internacional de Robótica (IFR), a China é o maior mercado de robôs industriais do mundo, com alcance de US$ 17,4 bilhões em 2022. Além disso, o país também é o maior produtor de robôs, com empresas como a Huawei, DJI, Midea, Foxconn e outros líderes em fabricação, pesquisa e desenvolvimento de robôs.

Em 2021, a densidade de robôs de fabricação na China ultrapassou a dos Estados Unidos pela primeira vez, alcançando 322 robôs por cada 10 mil trabalhadores e posicionando o país em quinto lugar, ficando atrás apenas da Coreia do Sul, Singapura, Japão e Alemanha.

O governo chinês tem incentivado o desenvolvimento da indústria de robôs desde o lançamento do “Plano Made in China 2025”, em maio de 2015, que visa a fabricação inteligente e a indústria de robótica.

O plano estabelece metas ambiciosas para aumentar a produção de robôs industriais, melhorar a tecnologia e a qualidade dos produtos, além de aumentar a participação das empresas chinesas no mercado global.

O plano de investimentos foi projetado para áreas estratégicas, como inteligência artificial, tecnologia da informação, robótica, veículos elétricos, tecnologia médica, entre outros. A automação industrial também está sendo utilizada em fábricas para reduzir os custos e melhorar a eficiência.

Além disso, o plano prevê a criação de um ambiente favorável à inovação, com o desenvolvimento e o fortalecimento das relações entre a indústria, as universidades e os centros de pesquisa. Outras medidas incluem a melhoria da proteção da propriedade intelectual e a promoção de uma cultura de inovação e empreendedorismo.

A China também tem investido em robótica avançada, como robôs humanoides e de serviço, para uso em áreas como a saúde, educação e serviços públicos.

China lidera indústria mundial de robôs de limpeza doméstica

A Associação de eletrodomésticos da China (CHEAA), lançou o “Livro branco sobre o desenvolvimento do mercado de robôs faxina em 2021“, apontando que a China se tornou o maior mercado mundial do setor.

A Ecovacs lidera as vendas, ocupando 43,8% nas vendas online e quase 80% das vendas offline. A qualidade dos produtos também evoluíram, com tecnologias de ponta como a navegação dToF e a tecnologia de iluminação estruturação em 3D da Ecovacs.

O mercado de robôs de faxina na China cresceu a uma taxa anual composta de 58,45% entre 2013 e 2018. Esse aumento foi impulsionado pela crescente demanda dos consumidores por produtos de limpeza mais eficientes e convenientes.

A pandemia de covid-19 mudou ainda mais o cenário, criando uma demanda adicional por produtos de limpeza que também oferecessem inovações tecnológicas. As empresas de robôs de faxina na China responderam rapidamente, com a introdução de novos produtos que combinam recursos de limpeza com tecnologia.

Um exemplo é o modelo Dibao N8 sem germes, lançado pela Ecovacs em 2020, que adicionou a função de desinfecção de forma inovadora, sendo recebido de forma positiva pelos consumidores.