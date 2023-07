China chega a 2,84 milhões de estações base 5G

A tecnologia 5G acaba de completar um ano no Brasil. O uso da tecnologia no país ainda é inicial e com baixa cobertura. Enquanto isso, na China, o número de estações base 5G na China ultrapassou 2,84 milhões no final de maio.

Os dados foram revelados por Wang Jiangping, vice-ministro da indústria e tecnologia da informação, durante a Conferência Global de Economia Digital 2023, realizada em Pequim.

Desenvolvimento da economia digital

Com infraestrutura de rede mais avançada tecnologicamente, a China vem acelerando o desenvolvimento da economia digital nos últimos anos.

A escala da economia digital da China cresceu para 50,2 trilhões de yuans (cerca de 6,93 trilhões de dólares americanos) em 2022. A participação da economia digital no PIB do país aumentou para 41,5%, tornando-a um importante motor para crescimento estável e transformação.

Com o tema “Dados impulsionam o desenvolvimento, a inteligência conduz o futuro”, a Conferência Global de Economia Digital 2023 será concluída na sexta-feira, propondo a construção de uma rede de inovação aberta para a economia digital em todo o mundo.

Fonte: Xinhua News