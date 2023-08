China apoia empresas de robótica com fundo industrial de 100 bilhões de yuans

O Departamento de Economia e Informatização de Pequim publicou nesta quarta-feira, 16, “Medidas para Promover o Desenvolvimento Inovador da Indústria de Robôs em Pequim”. No documento, foi proposta a organização e implementação do projeto de fundação da indústria de robôs, lançando uma lista de tecnologias chave para superar desafios do setor.

As medidas propõem apoiar as empresas de robótica para financiamento e listagem no mercado de ações. O documento estabelece um fundo industrial de robótica de 100 bilhões de yuans, com uma primeira parcela de não menos que 20 bilhões de yuans, para apoiar a incubação de equipes inovadoras, a conversão de resultados tecnológicos, fusões e aquisições, e expansão de negócios.

Com foco em sistemas operacionais para robôs, chips especializados de alto desempenho, motores, redutores, controladores, sensores e outras peças-chave, assim como inteligência artificial e grandes modelos multimodais, eles apoiam as empresas na formação de consórcios para resolver conjuntamente os problemas da indústria de robôs e os desafios técnicos. Dependendo do investimento em pesquisa e desenvolvimento, apoiam com até 30 milhões de yuans.