China aperta o cerco e limita TikTok a 40 minutos diários para crianças

O app Douyin, a versão chinesa do sucesso TikTok, está limitando o tempo de uso da rede para usuários abaixo de 14 anos de idade na China. A partir de agora, o limite diário é de 40 minutos do app para essa faixa etária.

Além do limite de tempo para uso, o horário também será regulado, com o aplicativo funcionando apenas entre 6h e 22h.

Para fazer valer a política nova, a ByteDance, desenvolvedora do app, está pedindo que usuários confirmem suas idades. De acordo com o jornal South China Morning Post, a empresa teria publicado em seu canal oficial no WeChat, pedindo que pais ajudassem seus filhos a configurar o aplicativo.

Assim como o TikTok no Ocidente, o Douyin é um sucesso enorme na China, onde acumula mais de 600 milhões de usuários ativos diários.

A medida é parte do cerco que o governo chinês têm imposto a empresas de tecnologia, principalmente redes sociais e fabricantes de games, para diminuir o que chama de "vício em internet".

No final de agosto, o país afirmou que iria limitar o consumo de videogames a 3 horas semanais, para combater a dependência entre os mais jovens.