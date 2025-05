China adota tecnologia de ponta para garantir colheita de grãos de verão em fase decisiva

As principais culturas de grãos e oleaginosas de verão da China, como o trigo de inverno, entraram no estágio de enchimento de grãos, enquanto a colheita da colza de inverno já foi iniciada, segundo o mais recente levantamento do Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais.

Na região de Huang-Huai-Hai, uma das principais zonas agrícolas do país, o trigo se encontra na fase crucial de formação da produtividade. Para garantir uma colheita robusta, o governo central antecipou a liberação de RMB 1,6 bilhão destinados à campanha “uma pulverização, três prevenções” — voltada ao combate à seca, pragas e ao fenômeno do “vento seco e quente”. Além disso, foram distribuídos outros RMB 376 milhões em fundos emergenciais para prevenção de desastres agrícolas.

Uso de tecnologia para otimizar a produção agrícola

Em Zoucheng, província de Shandong, autoridades locais integraram recursos de diferentes níveis, totalizando RMB 5,46 milhões, e mobilizaram mais de 100 drones agrícolas para pulverização profissional em cerca de 36,4 mil hectares de trigo.

Já em Bozhou, na província de Anhui, mais de 500 técnicos agrícolas foram enviados às zonas rurais para orientar agricultores em práticas de irrigação e adubação no momento adequado, com o objetivo de melhorar o enchimento dos grãos e aumentar a taxa de grãos cheios.

Inovação no uso de IA e irrigação automatizada

No município de Ningjin, em Hebei, cerca de 62 mil hectares de trigo de inverno foram irrigados de forma intensificada nos últimos dias. A região também iniciou testes com um modelo de inteligência artificial voltado à gestão de campo. No campo experimental de Dacaozhuang, sistemas de irrigação passaram a ser acionados por meio de celular.

“Com a irrigação automatizada por um clique, conseguimos economizar 30% de água em comparação com os métodos tradicionais, além de aumentar em 20% a eficiência do uso de fertilizantes”, afirmou Zhang Wenjie, diretor da estação nacional de testes de variedades agrícolas de Dacaozhuang.