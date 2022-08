Chega de falar do metaverso: tutorial gratuito mostra como usar a nova tecnologia na prática

“O metaverso pode estar em seu estágio inicial de desenvolvimento, mas espera-se que a transição para ele seja tão substancial quanto a do analógico para o digital”. Esta é uma das conclusões de um levantamento realizado pela Gartner, uma renomada consultoria de tecnologia americana. Recentemente, a empresa também afirmou esperar que pelo menos um quarto da população mundial esteja no ambiente digital até 2026.

Nesse contexto, mesmo os mais céticos já começaram a aceitar que, embora ainda seja difícil visualizar com clareza tudo o que a nova tecnologia será capaz de fazer, falta pouco para que ela se torne essencial – não apenas para a realização de tarefas comuns do dia a dia, como para conseguir boas vagas de emprego em diferentes áreas e setores.

O problema é que mesmo quem percebe essa oportunidade tem esbarrado em uma contradição: ainda que o interesse global sobre o tema só aumente (e que sobrem teorias e especulações sobre ele na internet), ainda há poucas informações objetivas sobre como o metaverso vai funcionar na prática.

Com o objetivo de suprir essa demanda (e de acabar de uma vez por todas com as dúvidas sobre o funcionamento do metaverso), a EXAME apresenta, nesta quarta-feira, 31 de agosto, a live Explorando o Metaverso, um tutorial prático sobre como entrar no metaverso.

Apresentado por Fernando Miranda, CMO da EXAME, o evento será virtual e totalmente gratuito, mas não ficará gravado. Para ter acesso ao conteúdo e ser avisado quando a transmissão começar, basta realizar um pré-cadastro na página oficial do evento.

Durante o encontro, Miranda irá mostrar aos participantes:

Como escolher uma plataforma e se conectar

Como criar o seu primeiro avatar

Como encontrar oportunidades lucrativas no metaverso

Metaverso: a maior tendência tecnológica da década

Enquanto você se prepara para participar do tutorial, confira abaixo alguns acontecimentos recentes que ajudam a ter uma dimensão do potencial transformados do metaverso:

Barbados anunciou a abertura de uma embaixada no metaverso;

A Nike comprou uma startup de NFTs para lançar calçados digitais no metaverso;

Equipe de pesquisadores brasileiros realizou, pela primeira vez, a simulação de uma cirurgia no metaverso;

A primeira supermodelo digital do mundo estampou as páginas de renomadas revistas de moda, como Elle e Vougue;

Justin Bieber, Emicida e outros artistas de diferentes partes do mundo anunciaram shows no metaverso;

No Brasil, um avatar assumiu pela primeira vez o cargo de diretora de marketing de uma grande empresa;

O governo brasileiro fez sua primeira reunião no metaverso.

