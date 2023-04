Chatbots de inteligência artificial vão ensinar crianças a ler, afirma Bill Gates

O fundador da Microsoft, Bill Gates, afirma que, em pouco tempo, os chatbots – robôs de conversas – de inteligência artificial (IA) poderão ajudar na educação infantil, auxiliando no aprendizado de leitura e escrita em 18 meses, além de ajudar na melhoraria das notas escolares. “A IA terá essa capacidade, de ser um tutor tão bom quanto qualquer ser humano jamais poderia”, disse Gates em uma palestra realizada esta semana em San Diego, nos EUA.

Segundo Gates, os chatbots têm “uma fluência incrível para ler e escrever”, o que pode ajudar a ensinar os alunos a melhorar a leitura e escrita. “No início, ficaremos surpresos com a forma como um assistente de pesquisa de leitura pode ajudar a dar feedback sobre a escrita”, afirmou.

Ensinar habilidades como a escrita provou ser uma tarefa complexa para um computador, observou Gates. Ao dar feedback sobre as redações, por exemplo, professores analisam características como estrutura narrativa e clareza textual, um “exercício altamente cognitivo” que é “difícil” para os desenvolvedores reproduzirem no código, disse ele.

Mas há quem acredite que a inteligência artificial pode sim ajudar. O colunista de tecnologia do New York Times, Kevin Roose, escreveu que já usou programas do ChatGPT para melhorar a redação ou estilo. E alguns pesquisadores dizem estar impressionados com a capacidade dos chatbots de entregar resumos, feedbacks e escrever textos completos. Mas, como uma tecnologia em desenvolvimento, ela pode conter erros principalmente ligados a desinformação.

Mas Gates afirma que a tecnologia de IA deve melhorar a leitura e a recriação da linguagem humana para motivar os alunos antes mesmo que ela possa se tornar um tutor. “Se você considerar apenas os próximos 18 meses, as IAs virão como auxiliares do professor e darão feedback sobre a escrita”, disse Gates. 'E então, eles vão ampliar o que somos capazes de fazer em matemática."

Matemática?

A afirmação de Gates pode surpreender, visto que cálculos matemáticos são usados para desenvolver a própria tecnologia de IA. Muitos especialistas afirmam que os chatbots têm dificuldades com cálculos e que calcular uma equação, que esteja fora do conjunto de dados, pode ser desafiador para a inteligência artificial.

O bilionário americano disse ainda que pergunta regularmente aos desenvolvedores de IA da Microsoft o motivo dos chatbots não terem a habilidade de realizar cálculos básicos ou até multiplicar números. A explicação é a seguinte: a IA precisa de habilidades de raciocínio aprimoradas para lidar com a complexidade de um cálculo matemático.

Pode levar algum tempo, mas Gates se mostra bastante confiante de que a tecnologia irá melhorar, possivelmente dentro de dois anos, observou ele. Com isso, a tecnologia poderia ajudar a disponibilizar aulas particulares para uma ampla faixa de alunos que, de outra forma, não poderiam pagar pela educação.

Entretanto, isso não quer dizer que será gratuito. O ChatGPT e o Bing têm versões gratuitas limitadas agora, mas o primeiro deles, lançou um plano de assinatura de 20 dólares por mês chamado ChatGPT Plus em fevereiro. Apesar da cobranla, Gates disse que é mais barato e acessível do que aulas particulares com um instrutor humano. “Isso deve ser um nivelador. Porque ter acesso a um tutor é muito caro para a maioria dos alunos."