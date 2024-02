CES 2024: LG apresenta primeira TV OLED wireless transparente do mundo

A LG apresentou na CES em Las Vegas, no maior evento de tecnologia do mundo, um modelo de televisão que chamou bastante a atenção. Além das atualizações das séries M e G, a empresa sul-coreana apresentou ao mercado a OLED T, primeira TV OLED com resolução 4K e tecnologia de transmissão sem fio. A unidade também possui uma tela de contraste que se enrola em uma caixa na sua base que você pode levantar ou abaixar com o pressionar de um botão.

Segundo o site Engadget, a OLED T tem o processador Alpha 11 AI da LG, com um desempenho quatro vezes melhor que o chip da geração anterior. Isso dá um desempenho gráfico 70% melhor e 30% mais velocidade para o processamento de dados, de acordo com a empresa. O modelo OLED T funciona com a Zero Connect Box da empresa. Nesse sistema, você conecta todos os seus dispositivos de streaming e consoles de jogos a essa caixa, em vez da televisão.

A base da OLED T abriga alto-falantes direcionados para baixo, que têm um som surpreendentemente bom. Também há retroiluminação, mas é possível ter uma aparência 100% transparente. A LG informou que serão comercializados três modelos da TV.

As primeiras imagens da OLED T parecem ter saído de filmes de ficção científica, como um cantor que realmente parecia estar na sala. A imagem de um aquário, porém ficou mais agradável ao público que passava pelo estande da empresa.

A LG também adicionou o T-Bar na OLED T, que exibe uma mistura de notícias, previsão do tempo, títulos de músicas na parte inferior, enquanto o restante da tela permanece clara.

A LG não divulgou preços, mas disse que planeja vender a TV OLED em 2024.