CEO morre ao tentar impressionar funcionários em evento

Uma entrada triunfal num evento de celebração dos 25 anos de uma empresa de software acabou virando tragédia. Sanjay Shah, presidente-executivo da Vistex, caiu de uma estrutura de madeira que estava suspensa por um guindaste e faleceu na última quinta-feira, 18, na Índia.

Shah, de 56 anos, estava junto com o presidente da companhia, Raju Datla, 52, dentro de uma espécia de jaula de ferro que estava 6 metros acima do palco. Os dois seriam lentamente abaixados até o palco, mas uma das correntes segurando a jaula caiu e os levou ao chão.

Datla e Shah foram levados ao hospital, mas o CEO não resistiu. Segundo a americana CBS, Datla está internado em estado crítico com um ferimento grave na cabeça.

Cerca de 700 pessoas estavam na plateia e vários vídeos do momento do acidente foram registrados e divulgados online.

