CEO da Uber diz que 'quase foi morto' entregando de bicicleta pela empresa

O CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, saiu às ruas como entregador da Uber Eats no final de junho. Ele postou a experiência e alguns de seus ganhos em seu perfil no Twitter, em meio a elogios e críticas — alguns apontavam a importância do ato, enquanto outros mostravam a disparidade de rendas entre o executivo e o típico entregador do app.

Agora, em uma entrevista concedida ao jornal The New York Times, Khosrowshahi contou mais detalhes da experiência, afirmando que estava nervoso e que "quase foi morto" quando fez uma entrega próximo ao estádio de baseball de São Francisco, região com bastante trânsito por causa de um jogo.

"O jogo do Giants [time de São Francisco] estava começando, e o tráfego estava insano. Minha hipótese é que alguém sabia que eu sou um fã dos Mets [time de Nova York]", disse ao jornal. em tom de brincadeira.

Apesar disso, o caso retrata parte dos riscos envoltos em entregas e delivery, especialmente para ciclistas, modalidade que Khosrowshahi escolheu para realizar suas entregas pela cidade.

Khosrowshahi passou os dois dias do final de semana realizando as entregas e admitiu que o domingo foi um pouco pior que o sábado e que teve pouco tempo para descansar, passando a maior parte do tempo no trânsito. Questionado se alguém o reconheceu, Khosrowshahi respondeu que não e que esse é "o benefício de usar máscara".