CEO da Masimo diz estar aberto a acordo com a Apple para liberar venda do Apple Watch

Joe Kiani, CEO da Masimo, empresa envolvida em uma disputa de patentes com a Apple, demonstrou abertura para um acordo em entrevista à Bloomberg TV.

A sinalização surge depois que a Apple foi obrigad a suspender as vendas dos modelos Apple Watch Series 9 e Ultra 2 nos Estados Unidos, em resposta à ordem da Comissão de Comércio Internacional dos EUA (ITC) que proibiu a importação dos dispositivos no mercado americano.

Kiani expressou interesse em colaborar com a Apple para aprimorar o produto, mas não revelou o montante financeiro desejado para formalizar o acordo.

Ele enfatizou que ainda não houve contato da Apple para discutir o assunto e destacou a necessidade de um "diálogo honesto" e um pedido de desculpas da empresa americana para avançar nas negociações.

A medida da Apple de interromper as vendas é um movimento preventivo ante a possibilidade de manutenção da decisão da ITC. A empresa contesta a decisão e busca alternativas legais e técnicas para manter a disponibilidade do Apple Watch para os clientes.

No processo que culminou no bloqueio do Apple Watch, Kiani acusa a Apple de apropriação deliberada da propriedade intelectual da Masimo e discorda da ideia de que uma atualização de software possa resolver a disputa, argumentando que as patentes da Masimo envolvem tanto hardware quanto software.

Quem é o CEO da Masimo

Joe Kiani, nascido no Irã e radicado nos EUA desde os 9 anos, fundou a Masimo Corp aos 24 anos, acumulando hoje uma fortuna de US$ 1,1 bilhão. A

Masimo, especializada em oxímetros de pulso, viu suas ações subirem 85% de 2020 a 2021, impulsionadas pela pandemia de covid-19. A empresa lidera o mercado americano em seu segmento e atingiu uma capitalização de mais de US$ 6 bilhões.

Kiani, um engenheiro elétrico, iniciou a Masimo em 1989 com US$ 40 mil de uma segunda hipoteca. Ele desenvolveu um oxímetro mais confiável e, após enfrentar desafios no mercado americano, obteve sucesso no Japão e Europa.

O caso da Apple não é a primeira violação de patente que a Masimo enfrenta. No passado, a empresa já obteve indenizações significativas de empresas como Nellcor e Royal Philips.