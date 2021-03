CEO da Apple será ouvido por sete horas em julgamento sobre jogo Fortnite

O próximo capítulo da batalha entre a Epic Games, dona do jogo Fortnite, e a Apple acontecerá em 3 de maio deste ano, quando o CEO da companhia americana Tim Cook será ouvido por sete horas em um julgamento. Cook irá falar sobre as supostas práticas anticompetitivas em relação à cobrança de um percentual sobre as vendas realizadas dentro de aplicativos para iPhone e à proibição de sistemas de pagamentos de terceiros. O CEO da Epic Games, Tim Sweeney, também está entre as testemunhas ouvidas na análise do caso.

Para a Bloomberg, a Apple informou que está "confiante de que o caso provará que a Epic violou propositalmente seu acordo apenas para aumentar suas receitas".

A Epic Games implementou um sistema próprio de cobrança dentro do jogo Fortnite, o que evitava o compartilhamento das receitas obtidas por meio da venda de itens virtuais no aplicativo. A medida levou à expulsão do aplicativo tanto da loja do iPhone, a App Store, quanto da loja do Android, a Google Play Store.

Os desenvolvedores de aplicativos para celulares precisam compartilhar 30% das receitas obtidas com seus apps com as empresas responsáveis pelos sistemas operacionais. Ou seja, por viabilizar o software para os celulares, Apple e Google ficam com cerca de um terço da receita dos aplicativos disponíveis em suas lojas. A Epic Games acusa a medida de ser uma prática anticompetitiva.